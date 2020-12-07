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https://ria.ru/20201207/goroda-1588016795.html
Названы самые популярные города России для экскурсий выходного дня
Названы самые популярные города России для экскурсий выходного дня
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные провинциальные города России для экскурсионных поездок на выходные в 2020 году, сообщает РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:08
2020-12-07T14:08
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные провинциальные города России для экскурсионных поездок на выходные в 2020 году, сообщает Tvil.ru. Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами.Выяснилось, что чаще всего путешественники отправлялись в экскурсионные поздки в города Московской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Ленинградской областей.Шестерку самых популярных направлений составили Суздаль, Истра, Углич, Выборг, Таруса и Боровск. По данным сервиса, гости провинциальных городов бронировали поездки в выходные-2020 на период от двух до пяти ночей и тратили на проживание от 1 700 до 2500 тысяч рублей в сутки за двоих без завтрака. Дешевле всего съездить в Тарусу и Боровск, дороже — в Суздаль и Выборг. Как оказалось, туристы интересуются не только храмами и музеями, но и тематическими парками, замками и крепостями. В связи с этим увеличился спрос на размещение, например, в Задонске (Липецкая область), так как рядом есть точка притяжения — природный и тематический парк. И в Боровске, также из-за этнографического парка-музея.
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куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, города, цены, новости - туризм, выборг, суздаль, таруса

Названы самые популярные города России для экскурсий выходного дня

14:08 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка, которая открылась для посетителей
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка, которая открылась для посетителей - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые популярные провинциальные города России для экскурсионных поездок на выходные в 2020 году, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами.
Выяснилось, что чаще всего путешественники отправлялись в экскурсионные поздки в города Московской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Ленинградской областей.
Шестерку самых популярных направлений составили Суздаль, Истра, Углич, Выборг, Таруса и Боровск.
По данным сервиса, гости провинциальных городов бронировали поездки в выходные-2020 на период от двух до пяти ночей и тратили на проживание от 1 700 до 2500 тысяч рублей в сутки за двоих без завтрака. Дешевле всего съездить в Тарусу и Боровск, дороже — в Суздаль и Выборг.
Как оказалось, туристы интересуются не только храмами и музеями, но и тематическими парками, замками и крепостями. В связи с этим увеличился спрос на размещение, например, в Задонске (Липецкая область), так как рядом есть точка притяжения — природный и тематический парк. И в Боровске, также из-за этнографического парка-музея.
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