https://ria.ru/20201207/gazoprovod-1588022948.html

Германия ответила на призыв США заморозить "Северный поток — 2"

Германия ответила на призыв США заморозить "Северный поток — 2"

Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", заявила... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:25

2020-12-07T14:25

2020-12-07T16:45

северный поток — 2

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", заявила представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что строительство "Северного потока 2" направлено на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода."Вы знаете нашу позицию по "Северному потоку 2", а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям", - заявила Айхлер на брифинге в понедельник, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Куинвилл."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. После этого "Газпром" официально не сообщал, с помощью каких судов будет достроена незавершенная часть проекта.

https://ria.ru/20201206/potok-1587862811.html

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587720203.html

германия

сша

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северный поток — 2, германия, сша, в мире