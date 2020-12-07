Уровень газификации на Вологодчине составит 70 процентов к 2025 году
ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Вологодской области до 2025 года, благодаря которой уровень газификации региона вырастет с 61 до 70 процентов, сообщает пресс-служба правительства области.
"Благодаря нашей совместной работе в ближайшие пять лет будет дополнительно газифицировано шесть районов Вологодской области. А это десятки тысяч потребителей, сотни социальных учреждений, больниц, школ и детских садов", - цитирует пресс-служба главу региона.
Согласно программе, впервые газ придет в шесть районов - Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кирилловский, Устюженский и Харовский. В течение ближайшей пятилетки Газпром завершит строительство газопровода-отвода с газораспределительными станциями к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра и построит новые к городам Устюжна, Харовск, поселку Туровец и Зашекснинскому микрорайону Череповца.
Для увеличения объемов подачи газа будут модернизированы пять действующих газораспределительных станций в Вологодском, Череповецком и Грязовецком районах, построены 350 км межпоселковых газопроводов. Инвестиции компании "Газпром" в газификацию области в этот период составят 22,4 миллиардов рублей.
Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа 25 котельных и 9,85 тысяч домовладений в 51 населенном пункте области.