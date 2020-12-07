https://ria.ru/20201207/gazifikatsiya-1588041251.html

Уровень газификации на Вологодчине составит 70 процентов к 2025 году

Уровень газификации на Вологодчине составит 70 процентов к 2025 году

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Вологодской РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:36

2020-12-07T15:36

2020-12-07T15:36

вологодская область

череповец

белозерск

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Вологодской области до 2025 года, благодаря которой уровень газификации региона​ вырастет с 61 до 70 процентов, сообщает пресс-служба правительства области."Благодаря нашей совместной работе в ближайшие пять лет будет дополнительно газифицировано шесть районов Вологодской области. А это десятки тысяч потребителей, сотни социальных учреждений, больниц, школ и детских садов", - цитирует пресс-служба главу региона.Согласно программе, впервые газ придет в шесть районов - Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кирилловский, Устюженский и Харовский. В течение ближайшей пятилетки​ Газпром завершит​ строительство​ газопровода-отвода с газораспределительными станциями к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра и построит новые​ к городам Устюжна, Харовск, поселку Туровец и Зашекснинскому микрорайону Череповца.Для увеличения объемов подачи газа будут​ модернизированы​ пять действующих газораспределительных станций в Вологодском, Череповецком и Грязовецком районах, построены​ 350 км межпоселковых газопроводов. Инвестиции​ компании "Газпром" в газификацию области в этот период составят 22,4 миллиардов рублей.Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа 25 котельных и 9,85 тысяч домовладений в 51 населенном пункте области.

https://ria.ru/20201201/obrazovanie-1587191224.html

череповец

белозерск

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череповец, белозерск, олег кувшинников