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Вологодская область
https://ria.ru/20201207/gazifikatsiya-1588041251.html
Уровень газификации на Вологодчине составит 70 процентов к 2025 году
Уровень газификации на Вологодчине составит 70 процентов к 2025 году
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Вологодской РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:36
2020-12-07T15:36
вологодская область
череповец
белозерск
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Вологодской области до 2025 года, благодаря которой уровень газификации региона​ вырастет с 61 до 70 процентов, сообщает пресс-служба правительства области."Благодаря нашей совместной работе в ближайшие пять лет будет дополнительно газифицировано шесть районов Вологодской области. А это десятки тысяч потребителей, сотни социальных учреждений, больниц, школ и детских садов", - цитирует пресс-служба главу региона.Согласно программе, впервые газ придет в шесть районов - Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кирилловский, Устюженский и Харовский. В течение ближайшей пятилетки​ Газпром завершит​ строительство​ газопровода-отвода с газораспределительными станциями к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра и построит новые​ к городам Устюжна, Харовск, поселку Туровец и Зашекснинскому микрорайону Череповца.Для увеличения объемов подачи газа будут​ модернизированы​ пять действующих газораспределительных станций в Вологодском, Череповецком и Грязовецком районах, построены​ 350 км межпоселковых газопроводов. Инвестиции​ компании "Газпром" в газификацию области в этот период составят 22,4 миллиардов рублей.Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа 25 котельных и 9,85 тысяч домовладений в 51 населенном пункте области.
https://ria.ru/20201201/obrazovanie-1587191224.html
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череповец, белозерск, олег кувшинников

Уровень газификации на Вологодчине составит 70 процентов к 2025 году

15:36 07.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Вологодской области до 2025 года, благодаря которой уровень газификации региона​ вырастет с 61 до 70 процентов, сообщает пресс-служба правительства области.
"Благодаря нашей совместной работе в ближайшие пять лет будет дополнительно газифицировано шесть районов Вологодской области. А это десятки тысяч потребителей, сотни социальных учреждений, больниц, школ и детских садов", - цитирует пресс-служба главу региона.
Согласно программе, впервые газ придет в шесть районов - Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кирилловский, Устюженский и Харовский. В течение ближайшей пятилетки​ Газпром завершит​ строительство​ газопровода-отвода с газораспределительными станциями к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра и построит новые​ к городам Устюжна, Харовск, поселку Туровец и Зашекснинскому микрорайону Череповца.
Для увеличения объемов подачи газа будут​ модернизированы​ пять действующих газораспределительных станций в Вологодском, Череповецком и Грязовецком районах, построены​ 350 км межпоселковых газопроводов. Инвестиции​ компании "Газпром" в газификацию области в этот период составят 22,4 миллиардов рублей.
Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа 25 котельных и 9,85 тысяч домовладений в 51 населенном пункте области.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 16:42Вологодская область
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Вологодская областьЧереповецБелозерскОлег Кувшинников
 
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