https://ria.ru/20201207/fotografiya-1587664447.html

Снимаем на смартфон правильно: простые правила создания красивых фото

Снимаем на смартфон правильно: простые правила создания красивых фото

Фотовозможности современных смартфонов стремительно расширяются: камеры с разрешением за 100 мегапикселей, оптический зум, лазерный автофокус — и это далеко не... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:07

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Фотовозможности современных смартфонов стремительно расширяются: камеры с разрешением за 100 мегапикселей, оптический зум, лазерный автофокус — и это далеко не полный список. Осталось только научиться снимать, чтобы получались хорошие кадры. Простые, но эффективные правила — в материале РИА Новости.Свет вокругОптика год от года все светосильней, а физические размеры фотодатчиков увеличиваются, так что съемка при недостаточном освещении у современных смартфонов гораздо качественней, чем несколько лет назад. Так, тестовый iPhone 12 Pro Max щеголяет апертурой в f/1.6, что еще недавно казалось фантастикой. Но какой бы ни был смартфон, физику не обманешь — четкость изображения напрямую зависит от количества света, попадающего через объектив на матрицу. Поэтому оптимальным для съемки считается утро и первая половина дня, лучше всего — на улице. Разумеется, кадры, сделанные в солнечный день, будут выгодно отличаться от того, что получится в сумрачном декабре. Но зачастую выбирать не приходится. Особо рассчитывать на вспышку смартфона не стоит — крошечный LED осветит буквально несколько сантиметров, а на улице он вообще бесполезен. Кроме того, вспышка часто создает эффект виньетки — ощутимые затемнения по краям кадра.А вот ночной режим действительно сильно выручает при недостатке света, порой даже творит чудеса. Мобильная камера делает около десятка снимков на достаточно короткой выдержке. На итоговом изображении почти не отражается легкое дрожание рук фотографа, благодаря использованию искусственного интеллекта, поправляющего нечеткие контуры и детали предметов на снимке.Фон, композиция и дистанцияПрофессиональные фотографы советуют избегать слишком броского фона, отвлекающего от объекта съемки. Вообще, в мобильной фотографии стоит придерживаться правила золотого сечения: размещаем главный объект в трети ширины кадра от края, слева или справа, а также делаем на треть отступ сверху или снизу. Такая композиция приковывает внимание зрителя к нужному участку кадра. Пригодятся и несколько дублей, когда главный объект меняет расположение на фоне между левой и правой сторонами, верхом и низом.Считается, что при съемке лучшая дистанция — 1,5-2 метра. Это позволяет захватить в кадр фотографируемых людей и окружение. Однако в современных смартфонах используются несколько камер с разным фокусным расстоянием. В результате можно получать совершенно разные снимки с одной точки съемки. У iPhone 12 Pro Max камер три — на 23, 65 и 13 миллиметров. Привычную картинку можно получить на основной сенсор, для которого и стоит придерживаться вышеназванного правила. Шестьдесят пять миллиметров больше подойдут, если нужно запечатлеть, скажем, птицу на дереве. А вот с 13-миллиметровой сверхширокоугольной линзой поаккуратнее — как и у всех объективов такого класса, тут есть дисторсия или, проще говоря, эффект "рыбьего глаза". Объекты в центре кадра приобретут своеобразную выпуклость — значит, при съемке нужно брать большее расстояние.Наконец, смартфоны умеют имитировать эффект размытия фона, или боке, у больших камер. Во флагманских моделях от специальных сенсоров для этого уже отказались — искусственный интеллект научился отделять необходимый объект от окружающей обстановки.Правильные настройкиВо всех современных смартфонах можно включить сетку, которая разделяет кадр на девять квадратов. С ее помощью композиция разбивается на три части по вертикали и горизонтали. Объекты лучше всего располагать на перекрестьях сетки или вдоль одной из линий. И конечно, она позволит избежать заваливания горизонта.Зачастую на смартфон фотографируют в автоматическом режиме, когда система сама подбирает баланс белого и светочувствительность (ISO). Нередко автоматика ISO завышает, из-за чего снимок получается светлее, но зернистее. Чтобы избежать этого, в некоторых моделях есть ручной режим, позволяющий занизить ISO, что даст больше деталей. По поводу баланса белого действует простое правило: если мы на улице и светит солнце, выставляем 6000 Кельвинов, 3000 Кельвинов — для помещений с желтыми лампами, 4500 — с белыми.Не стоит забывать и про режим HDR. Принцип прост — одновременно делается два кадра с разными настройками и экспозицией. Автоматика совмещает их в один снимок, удаляя слишком светлые и затемненные части. Получается снимок без плохо различимых объектов. Это пригодится, например, если нужно сфотографировать объект на фоне солнца. Кстати, HDR постепенно приходит и в мир мобильного видео: так, iPhone поддерживает проприетарный стандарт Dolby Vision. Но видео — это отдельная тема.На стыке фото и видео и другой параметр — стабилизация, устраняющая неизбежную тряску при съемке с рук. Программная, которая есть практически во всех моделях телефонов, действует на основе небольшого кропа и изменения настроек, вроде ISO. Это дешево, но не очень эффективно. Гораздо полезнее стабилизация оптическая, когда вибрацию гасит линза. Но на рынке появляются еще более прогрессивные варианты — с матричной стабилизацией.Боремся за чистоту и избегаем бликовЧасто, особенно вечером, на экране смартфона в режиме камеры можно заметить небольшие яркие вспышки, выстроенные в линию. Попросту говоря, это блики. Объективы смартфонов склонны к этому из-за небольшого физического размера. Проблема решается просто — делаем рукой козырек над объективом.Цифровой зум, представляющий собой фактически просто кроп с большой картинки, лучше не использовать вовсе. Настоящего приближения все равно не получить, а нужную область всегда можно вырезать в редакторе. Другое дело оптический зум. Но это пока редкость в доступных смартфонах.Кадры портятся и по совсем банальным причинам. Например, из-за заляпанного объектива. Учитывая, что телефон может лежать где угодно, собирая всю грязь, не стоит пренебрегать простым правилом: протирайте тканью камеру перед каждой съемкой.

https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html

https://ria.ru/20201105/xiaomi-1583232668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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