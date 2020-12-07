https://ria.ru/20201207/donbass-1588071292.html

В Раду внесли проект о продлении закона об особом статусе Донбасса

В Раду внесли проект о продлении закона об особом статусе Донбасса

Депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении действия закона об особом статусе... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:35

2020-12-07T17:35

2020-12-07T17:50

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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду Украины законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, голосовать будут на следующей неделе, сообщил в понедельник парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк."В Раду внесли очередное продление на год закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Авторы "Слуги народа". Дата окончания закона сейчас - 31 декабря 2020. Поэтому этот законопроект надо принять до конца года. Голосовать будут за основу и в целом на следующей неделе", - написал Железняк в Telegram-канале.На официальном сайте Рады зарегистрирован соответствующий проект закона, однако полный текст документа пока отсутствует.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.

https://ria.ru/20201207/peregovory-1588035929.html

https://ria.ru/20201206/stsenariy-1587902131.html

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донбасс, верховная рада украины, украина, в мире