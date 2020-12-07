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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:14
2020-12-07T15:14
ситуация в днр и лнр
ангела меркель
владимир путин
франция
украина
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - говорится в сообщении.Также стороны затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня."В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин", - добавляется в сообщении.Помимо этого, Путин и Меркель выразили удовлетворение соблюдением перемирия в Донбассе."В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении."Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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ситуация в днр и лнр, ангела меркель, владимир путин, франция, украина, в мире

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

15:14 07.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой МЧС РФ из России, прибывший в столицу ДНР
Гуманитарный конвой МЧС РФ из России, прибывший в столицу ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились продолжить работу в "нормандском формате", в том числе по линии политических советников лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - говорится в сообщении.
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Также стороны затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.
"В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, Путин и Меркель выразили удовлетворение соблюдением перемирия в Донбассе.
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"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением констатировано, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы "Мерами по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
"Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", - добавляется в сообщении.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияУкраинаВ мире
 
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