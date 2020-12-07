https://ria.ru/20201207/diktant-1588006114.html

Минпросвещения поддержит Экодиктант в 2021 году

Минпросвещения поддержит Экодиктант в 2021 году

Министерство просвещения РФ считает важным продолжение проекта Экодиктант и поддержит его проведение в 2021 году, заявила директор департамента государственной... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:11

2020-12-07T13:11

2020-12-07T13:11

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает важным продолжение проекта Экодиктант и поддержит его проведение в 2021 году, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова.Она также уточнила, что благодаря диктанту министерство видит вовлеченность детей и взрослых в вопросы, связанные с охраной и изучением окружающей среды.Она добавила, что пять тысяч образовательных организаций - школ и учреждений дополнительного образования - в этом году стали партнерами Экодиктанта, 15 тысяч учителей химии, биологии, географии системы дополнительного образования написали этот диктант. На ее взгляд, "это отличная история", когда взрослые собственным примером показывают заинтересованность в этом вопросе и привлекают с детей к участию в диктанте.

https://ria.ru/20201203/ekologiya-1587554336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/1587280935.html

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