https://ria.ru/20201207/diktant-1588006114.html
Минпросвещения поддержит Экодиктант в 2021 году
Минпросвещения поддержит Экодиктант в 2021 году
Министерство просвещения РФ считает важным продолжение проекта Экодиктант и поддержит его проведение в 2021 году, заявила директор департамента государственной... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:11
2020-12-07T13:11
2020-12-07T13:11
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает важным продолжение проекта Экодиктант и поддержит его проведение в 2021 году, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова.Она также уточнила, что благодаря диктанту министерство видит вовлеченность детей и взрослых в вопросы, связанные с охраной и изучением окружающей среды.Она добавила, что пять тысяч образовательных организаций - школ и учреждений дополнительного образования - в этом году стали партнерами Экодиктанта, 15 тысяч учителей химии, биологии, географии системы дополнительного образования написали этот диктант. На ее взгляд, "это отличная история", когда взрослые собственным примером показывают заинтересованность в этом вопросе и привлекают с детей к участию в диктанте.
https://ria.ru/20201203/ekologiya-1587554336.html
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общество
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает важным продолжение проекта Экодиктант и поддержит его проведение в 2021 году, заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова.
Она также уточнила, что благодаря диктанту министерство видит вовлеченность детей и взрослых в вопросы, связанные с охраной и изучением окружающей среды.
"Мы видим, что экологический диктант, который проходил второй год, он потом отражается в увеличении интереса у наших школьников в системе дополнительно образования в направлении эколого-биологической направленности. То есть идет приток детей, которые впервые выявили такой интерес, став участниками экологического диктанта", - рассказала Наумова в ходе пресс-конференции, посвященной итогам акции.
Она добавила, что пять тысяч образовательных организаций - школ и учреждений дополнительного образования - в этом году стали партнерами Экодиктанта, 15 тысяч учителей химии, биологии, географии системы дополнительного образования написали этот диктант. На ее взгляд, "это отличная история", когда взрослые собственным примером показывают заинтересованность в этом вопросе и привлекают с детей к участию в диктанте.
"Для нас очень важно продолжение этого проекта, мы готовы в 2021 году активно в него включиться и полностью его поддержать", - отметила Наумова.