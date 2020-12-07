https://ria.ru/20201207/detsad-1588036093.html
В Иркутском поселке детсад приостановил работу из-за вспышки инфекции
В Иркутском поселке детсад приостановил работу из-за вспышки инфекции
Детский сад временно закрыли в иркутском поселке из-за вспышки сальмонеллеза, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:17
2020-12-07T15:17
2020-12-07T15:17
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 7 дек – РИА Новости. Детский сад временно закрыли в иркутском поселке из-за вспышки сальмонеллеза, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском саду поселка Ербогачен на севере Иркутской области.По предварительным данным, причиной заболевания могло стать нарушение технологии приготовлении блюд, в частности, куриных котлет.
https://ria.ru/20201207/rassledovanie-1588013319.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутская область, происшествия