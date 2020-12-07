В Иркутском поселке детсад приостановил работу из-за вспышки инфекции

"На сегодняшний день зарегистрировано 23 случая заболевания, в том числе 10 человек находятся на стационарном лечении. По результатам лабораторных исследований у 18 человек выделена Salmonella enteritidis. Деятельность детского сада временно приостановлена", - говорится в сообщении.