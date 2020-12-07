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В Алтайском селе депутат застрелил экс-супругу и ее сожителя
В Алтайском селе депутат застрелил экс-супругу и ее сожителя
Житель республики Алтай, который застрелил бывшую супругу и ее сожителя, а потом пытался свести счёты с жизнью, оказался депутатом Соузгинского сельсовета, а... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:27
2020-12-07T11:27
2020-12-07T11:27
республика алтай
майминский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Житель республики Алтай, который застрелил бывшую супругу и ее сожителя, а потом пытался свести счёты с жизнью, оказался депутатом Соузгинского сельсовета, а погибшая женщина - сотрудницей администрации Майминского района, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По данным СУСК РФ по региону, в ночь на 5 декабря в селе Соузга Майминского района злоумышленник, имея при себе зарегистрированное охотничье оружие, пришел к бывшей супруге и произвел в нее и ее сожителя не менее 10 выстрелов, а затем ранил себя. Потерпевшие скончались на месте, а стрелявшего доставили в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
республика алтай
майминский район
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республика алтай, майминский район, происшествия