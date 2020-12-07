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Онлайн-конференция о социально ориентированном бюджете
Онлайн-конференция о социально ориентированном бюджете
8 декабря в 15:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях".
2020-12-07T09:16
2020-12-07T11:56
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Задать вопросУчастники:- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;- губернатор Тюменской области Александр МООР;- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС.Модератор: директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в реализацию как федерального, так и региональных бюджетов. Были направлены значительные средства на организацию бесперебойной работы системы здравоохранения и нивелирование негативных последствий пандемии, в первую очередь – на поддержку семьи и субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на это, в целом по стране удалось не прекращать реализацию национальных проектов и сохранить социальную ориентированность бюджетной политики.В большинстве субъектов России завершилась процедура принятия бюджетов, и несмотря на пандемию и ее негативные последствия многим удалось сохранить их социальную ориентированность. В рамках круглого стола участники обсудят региональные стратегии развития на следующий год, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о социально ориентированном бюджете

09:16 07.12.2020 (обновлено: 11:56 07.12.2020)
 
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8 декабря в 15:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях".
Задать вопрос

Участники:
- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;
- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;
- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС.

Модератор: директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в реализацию как федерального, так и региональных бюджетов. Были направлены значительные средства на организацию бесперебойной работы системы здравоохранения и нивелирование негативных последствий пандемии, в первую очередь – на поддержку семьи и субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на это, в целом по стране удалось не прекращать реализацию национальных проектов и сохранить социальную ориентированность бюджетной политики.
В большинстве субъектов России завершилась процедура принятия бюджетов, и несмотря на пандемию и ее негативные последствия многим удалось сохранить их социальную ориентированность. В рамках круглого стола участники обсудят региональные стратегии развития на следующий год, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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