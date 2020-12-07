https://ria.ru/20201207/byudzhet-1587958832.html

Онлайн-конференция о социально ориентированном бюджете

Онлайн-конференция о социально ориентированном бюджете

8 декабря в 15:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях".

2020-12-07T09:16

2020-12-07T09:16

2020-12-07T11:56

анонсы

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Задать вопросУчастники:- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;- губернатор Тюменской области Александр МООР;- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС.Модератор: директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в реализацию как федерального, так и региональных бюджетов. Были направлены значительные средства на организацию бесперебойной работы системы здравоохранения и нивелирование негативных последствий пандемии, в первую очередь – на поддержку семьи и субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на это, в целом по стране удалось не прекращать реализацию национальных проектов и сохранить социальную ориентированность бюджетной политики.В большинстве субъектов России завершилась процедура принятия бюджетов, и несмотря на пандемию и ее негативные последствия многим удалось сохранить их социальную ориентированность. В рамках круглого стола участники обсудят региональные стратегии развития на следующий год, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы