Онлайн-конференция о социально ориентированном бюджете
09:16 07.12.2020 (обновлено: 11:56 07.12.2020)
8 декабря в 15:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях".
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Участники:
- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;
- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;
- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС.
Модератор: директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в реализацию как федерального, так и региональных бюджетов. Были направлены значительные средства на организацию бесперебойной работы системы здравоохранения и нивелирование негативных последствий пандемии, в первую очередь – на поддержку семьи и субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на это, в целом по стране удалось не прекращать реализацию национальных проектов и сохранить социальную ориентированность бюджетной политики.
В большинстве субъектов России завершилась процедура принятия бюджетов, и несмотря на пандемию и ее негативные последствия многим удалось сохранить их социальную ориентированность. В рамках круглого стола участники обсудят региональные стратегии развития на следующий год, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- губернатор Самарской области Дмитрий АЗАРОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- губернатор Курской области Роман СТАРОВОЙТ;
- губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР;
- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС.
Модератор: директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в реализацию как федерального, так и региональных бюджетов. Были направлены значительные средства на организацию бесперебойной работы системы здравоохранения и нивелирование негативных последствий пандемии, в первую очередь – на поддержку семьи и субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на это, в целом по стране удалось не прекращать реализацию национальных проектов и сохранить социальную ориентированность бюджетной политики.
В большинстве субъектов России завершилась процедура принятия бюджетов, и несмотря на пандемию и ее негативные последствия многим удалось сохранить их социальную ориентированность. В рамках круглого стола участники обсудят региональные стратегии развития на следующий год, приоритетные направления расходной части бюджетных планов и их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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