https://ria.ru/20201207/bayden-1588076213.html
"Роснефть" опровергла утверждения СМИ о контактах с сыном Байденом
"Роснефть" опровергла утверждения СМИ о контактах с сыном Байденом
"Роснефть" заявила, что никогда не контактировала с Хантером Байденом (сыном Джо Байдена, который, по предварительным данным, выиграл выборы президента США), а... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:56
2020-12-07T17:56
2020-12-07T19:17
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" заявила, что никогда не контактировала с Хантером Байденом (сыном Джо Байдена, который, по предварительным данным, выиграл выборы президента США), а обратные утверждения СМИ являются домыслами с целью создать негативный ажиотаж и нанести ущерб ее деятельности. Компания не исключила обращения в суд для защиты деловой репутации."В последнее время в отношении ПАО "НК "Роснефть" - компании, являющейся системообразующей для экономики страны и генерирующей значительную синергию для поставщиков оборудования, сервисных компаний и региональных поставщиков, развязана информационная война. Участники этой информационной войны - ряд известных международных изданий, публикации которых становятся основанием для политической травли компании и провоцирования новых санкций", - говорится в заявлении."Так, в программе FoxNews от 20.11.2020 года была озвучена информация о том, что "Роснефть" якобы имеет отношение к консультированию Хантером Байденом своих китайских партнеров в отношении сделки по приобретению доли в компании. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности. В реальности никогда никаких контактов с Хантером Байденом "Роснефть" не поддерживала. Тем не менее, эти домыслы обсуждаются на самом высоком уровне, что, очевидно, имеет целью создать негативный ажиотаж вокруг компании и наносит ущерб ее деятельности", - добавляет компания.В ходе предвыборной кампании сторонники президента Дональда Трампа регулярно обвиняли Байдена в том, что его сын Хантер в ходе своей лоббистской деятельности использовал связи отца в бытность последнего вице-президентом США. В 2017 году было объявлено о сделке по покупке китайской CEFC пакета в 14,16% акций "Роснефти", однако позднее она сорвалась после появления уголовных претензий властей Китая к основателю CEFC Е Цзяньмину.Также "Роснефть" видит "попытку скомпрометировать стратегический проект" компании - "Восток ойл" в публикациях российских СМИ - газеты "Коммерсант" ("Пайяхали!" от 01.12.2020 года) и РБК ("Нефть за нефть" от 02.12.2020 года)."Компания оставляет за собой право на использование любых юридических методов, включая обращение в суд для защиты деловой репутации", - заключается в заявлении.Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сказал РИА Новости, что не в курсе ситуации с претензиями "Роснефти". На вопрос, действительно ли "Роснефть" предоставила полную информацию о проекте, а материал был опубликован вопреки ей, Желонкин ответил: "Я не знаю, я не могу комментировать то, что я не слышал".Глава объединенной редакции РБК Петр Канаев был лаконичен. "Редакционные стандарты РБК исключают участие в информационных войнах и ангажированность", - прокомментировал он РИА Новости.
https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html
https://ria.ru/20201015/bayden-1580039084.html
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россия, хантер байден, роснефть, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
"Роснефть
" заявила, что никогда не контактировала с Хантером Байденом
(сыном Джо Байдена
, который, по предварительным данным, выиграл выборы президента США
), а обратные утверждения СМИ являются домыслами с целью создать негативный ажиотаж и нанести ущерб ее деятельности. Компания не исключила обращения в суд для защиты деловой репутации.
"В последнее время в отношении ПАО "НК "Роснефть" - компании, являющейся системообразующей для экономики страны и генерирующей значительную синергию для поставщиков оборудования, сервисных компаний и региональных поставщиков, развязана информационная война. Участники этой информационной войны - ряд известных международных изданий, публикации которых становятся основанием для политической травли компании и провоцирования новых санкций", - говорится в заявлении.
"Так, в программе FoxNews от 20.11.2020 года была озвучена информация о том, что "Роснефть" якобы имеет отношение к консультированию Хантером Байденом своих китайских партнеров в отношении сделки по приобретению доли в компании. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности. В реальности никогда никаких контактов с Хантером Байденом "Роснефть" не поддерживала. Тем не менее, эти домыслы обсуждаются на самом высоком уровне, что, очевидно, имеет целью создать негативный ажиотаж вокруг компании и наносит ущерб ее деятельности", - добавляет компания.
В ходе предвыборной кампании сторонники президента Дональда Трампа
регулярно обвиняли Байдена в том, что его сын Хантер в ходе своей лоббистской деятельности использовал связи отца в бытность последнего вице-президентом США. В 2017 году было объявлено о сделке по покупке китайской CEFC пакета в 14,16% акций "Роснефти", однако позднее она сорвалась после появления уголовных претензий властей Китая
к основателю CEFC Е Цзяньмину.
Также "Роснефть" видит "попытку скомпрометировать стратегический проект" компании - "Восток ойл" в публикациях российских СМИ - газеты "Коммерсант" ("Пайяхали!" от 01.12.2020 года) и РБК
("Нефть за нефть" от 02.12.2020 года).
"Компания оставляет за собой право на использование любых юридических методов, включая обращение в суд для защиты деловой репутации", - заключается в заявлении.
Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сказал РИА Новости, что не в курсе ситуации с претензиями "Роснефти". На вопрос, действительно ли "Роснефть" предоставила полную информацию о проекте, а материал был опубликован вопреки ей, Желонкин ответил: "Я не знаю, я не могу комментировать то, что я не слышал".
Глава объединенной редакции РБК Петр Канаев был лаконичен. "Редакционные стандарты РБК исключают участие в информационных войнах и ангажированность", - прокомментировал он РИА Новости.