https://ria.ru/20201207/bayden-1588076213.html

"Роснефть" опровергла утверждения СМИ о контактах с сыном Байденом

"Роснефть" опровергла утверждения СМИ о контактах с сыном Байденом

"Роснефть" заявила, что никогда не контактировала с Хантером Байденом (сыном Джо Байдена, который, по предварительным данным, выиграл выборы президента США), а... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:56

2020-12-07T17:56

2020-12-07T19:17

россия

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роснефть

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" заявила, что никогда не контактировала с Хантером Байденом (сыном Джо Байдена, который, по предварительным данным, выиграл выборы президента США), а обратные утверждения СМИ являются домыслами с целью создать негативный ажиотаж и нанести ущерб ее деятельности. Компания не исключила обращения в суд для защиты деловой репутации."В последнее время в отношении ПАО "НК "Роснефть" - компании, являющейся системообразующей для экономики страны и генерирующей значительную синергию для поставщиков оборудования, сервисных компаний и региональных поставщиков, развязана информационная война. Участники этой информационной войны - ряд известных международных изданий, публикации которых становятся основанием для политической травли компании и провоцирования новых санкций", - говорится в заявлении."Так, в программе FoxNews от 20.11.2020 года была озвучена информация о том, что "Роснефть" якобы имеет отношение к консультированию Хантером Байденом своих китайских партнеров в отношении сделки по приобретению доли в компании. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности. В реальности никогда никаких контактов с Хантером Байденом "Роснефть" не поддерживала. Тем не менее, эти домыслы обсуждаются на самом высоком уровне, что, очевидно, имеет целью создать негативный ажиотаж вокруг компании и наносит ущерб ее деятельности", - добавляет компания.В ходе предвыборной кампании сторонники президента Дональда Трампа регулярно обвиняли Байдена в том, что его сын Хантер в ходе своей лоббистской деятельности использовал связи отца в бытность последнего вице-президентом США. В 2017 году было объявлено о сделке по покупке китайской CEFC пакета в 14,16% акций "Роснефти", однако позднее она сорвалась после появления уголовных претензий властей Китая к основателю CEFC Е Цзяньмину.Также "Роснефть" видит "попытку скомпрометировать стратегический проект" компании - "Восток ойл" в публикациях российских СМИ - газеты "Коммерсант" ("Пайяхали!" от 01.12.2020 года) и РБК ("Нефть за нефть" от 02.12.2020 года)."Компания оставляет за собой право на использование любых юридических методов, включая обращение в суд для защиты деловой репутации", - заключается в заявлении.Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сказал РИА Новости, что не в курсе ситуации с претензиями "Роснефти". На вопрос, действительно ли "Роснефть" предоставила полную информацию о проекте, а материал был опубликован вопреки ей, Желонкин ответил: "Я не знаю, я не могу комментировать то, что я не слышал".Глава объединенной редакции РБК Петр Канаев был лаконичен. "Редакционные стандарты РБК исключают участие в информационных войнах и ангажированность", - прокомментировал он РИА Новости.

https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

https://ria.ru/20201015/bayden-1580039084.html

https://ria.ru/20201025/putin-1581447285.html

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