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Врио главы Мордовии дал старт благотворительной акции "Ёлка желаний"
Врио главы Мордовии дал старт благотворительной акции "Ёлка желаний"
Врио главы Мордовии Артём Здунов открыл благотворительную акцию "Ёлка желаний", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:40
2020-12-07T17:40
2020-12-07T17:40
республика мордовия
волонтеры победы
артем здунов
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов открыл благотворительную акцию "Ёлка желаний", сообщает пресс-служба главы региона."Руководитель республики в понедельник в ходе торжественной церемонии, посвященной Дню добровольца, дал старт благотворительной акции "Ёлка желаний", которая реализуется в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Врио главы Мордовии снял с праздничной елки две открытки с новогодними желаниями детей республики и забрал с собой, чтобы их исполнить", - говорится в сообщенииТакже Здунов поздравил участников церемонии, отметив их активное участие в добровольческом движении России и подчеркнув, что сейчас в волонтерскую деятельность вовлечены почти 38 тысяч жителей Мордовии. Он отметил, что добровольцы трудятся в больницах и социальных учреждениях, оказывают помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и многодетным семьям, а также помогают в борьбе с пандемией.Руководитель республики отметил, что по мере увеличения обращений на горячую линию в Мордовии был сформирован еще один штаб добровольцев, в который вошли "Волонтеры Победы". "К нему подключились практически все НКО, представители бизнеса и крупные предприятия, которые брали шефство над больницами, закупали для них оборудование, транспорт, средства защиты, оказывали благотворительную помощь", - сказал Здунов.Врио главы Мордовии подчеркнул, что считает волонтеров важнейшим кадровым резервом и возлагает большие надежды на потенциал молодежи и ее идеи.Здунов поблагодарил волонтеров за активную гражданскую позицию и вручил лучшим представителям добровольческого движения заслуженные награды. В том числе волонтеры были награждены памятной медалью президента России и почетным знаком главы республики "Доброволец Мордовии".
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волонтеры победы, артем здунов, республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артём Здунов
открыл благотворительную акцию "Ёлка желаний", сообщает пресс-служба главы региона.
"Руководитель республики в понедельник в ходе торжественной церемонии, посвященной Дню добровольца, дал старт благотворительной акции "Ёлка желаний", которая реализуется в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Врио главы Мордовии снял с праздничной елки две открытки с новогодними желаниями детей республики и забрал с собой, чтобы их исполнить", - говорится в сообщении
Также Здунов поздравил участников церемонии, отметив их активное участие в добровольческом движении России и подчеркнув, что сейчас в волонтерскую деятельность вовлечены почти 38 тысяч жителей Мордовии. Он отметил, что добровольцы трудятся в больницах и социальных учреждениях, оказывают помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и многодетным семьям, а также помогают в борьбе с пандемией.
"На первом этапе на помощь медицинским работникам, старшему поколению и маломобильным гражданам пришли свыше 600 волонтеров-медиков. Они принимали заявки по телефону, закупали и развозили лекарства, продукты, товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты, помогали пожилым людям в простых бытовых вещах. Например, в рамках всероссийской акции "МыВместе" продуктовую помощь получили свыше 20 тысяч нуждающихся пенсионеров", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Руководитель республики отметил, что по мере увеличения обращений на горячую линию в Мордовии был сформирован еще один штаб добровольцев, в который вошли "Волонтеры Победы
". "К нему подключились практически все НКО, представители бизнеса и крупные предприятия, которые брали шефство над больницами, закупали для них оборудование, транспорт, средства защиты, оказывали благотворительную помощь", - сказал Здунов.
Врио главы Мордовии подчеркнул, что считает волонтеров важнейшим кадровым резервом и возлагает большие надежды на потенциал молодежи и ее идеи.
Здунов поблагодарил волонтеров за активную гражданскую позицию и вручил лучшим представителям добровольческого движения заслуженные награды. В том числе волонтеры были награждены памятной медалью президента России и почетным знаком главы республики "Доброволец Мордовии".