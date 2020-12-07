https://ria.ru/20201207/aktsiya-1588072390.html

Врио главы Мордовии дал старт благотворительной акции "Ёлка желаний"

Врио главы Мордовии дал старт благотворительной акции "Ёлка желаний"

Врио главы Мордовии Артём Здунов открыл благотворительную акцию "Ёлка желаний", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:40

2020-12-07T17:40

2020-12-07T17:40

республика мордовия

волонтеры победы

артем здунов

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов открыл благотворительную акцию "Ёлка желаний", сообщает пресс-служба главы региона."Руководитель республики в понедельник в ходе торжественной церемонии, посвященной Дню добровольца, дал старт благотворительной акции "Ёлка желаний", которая реализуется в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Врио главы Мордовии снял с праздничной елки две открытки с новогодними желаниями детей республики и забрал с собой, чтобы их исполнить", - говорится в сообщенииТакже Здунов поздравил участников церемонии, отметив их активное участие в добровольческом движении России и подчеркнув, что сейчас в волонтерскую деятельность вовлечены почти 38 тысяч жителей Мордовии. Он отметил, что добровольцы трудятся в больницах и социальных учреждениях, оказывают помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и многодетным семьям, а также помогают в борьбе с пандемией.Руководитель республики отметил, что по мере увеличения обращений на горячую линию в Мордовии был сформирован еще один штаб добровольцев, в который вошли "Волонтеры Победы". "К нему подключились практически все НКО, представители бизнеса и крупные предприятия, которые брали шефство над больницами, закупали для них оборудование, транспорт, средства защиты, оказывали благотворительную помощь", - сказал Здунов.Врио главы Мордовии подчеркнул, что считает волонтеров важнейшим кадровым резервом и возлагает большие надежды на потенциал молодежи и ее идеи.Здунов поблагодарил волонтеров за активную гражданскую позицию и вручил лучшим представителям добровольческого движения заслуженные награды. В том числе волонтеры были награждены памятной медалью президента России и почетным знаком главы республики "Доброволец Мордовии".

https://ria.ru/20201125/podarki-1586286216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры победы, артем здунов, республика мордовия, общество