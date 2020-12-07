https://ria.ru/20201207/5g-oborudovanie-1587956976.html
"Ростех" запустит массовое производство 5G-оборудования
"Ростех" запустит массовое производство 5G-оборудования
Госкорпорация "Ростех" в 2023 году запустит массовое производство 5G-оборудования – как под частотный диапазон 4,4-4,99 Ггц, который планируется выделить в РФ... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:07
2020-12-07T09:07
2020-12-07T09:07
максут шадаев
ростех
ростелеком
сергей чемезов
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в 2023 году запустит массовое производство 5G-оборудования – как под частотный диапазон 4,4-4,99 Ггц, который планируется выделить в РФ для 5G, так и для других диапазонов – с расчетом на экспорт этого оборудования, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что сети пятого поколения (5G) будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании. Он также сообщал, что диапазон частот 4,8-4,9 ГГц планируется полностью высвободить для развития сетей 5G. В плане конверсии спектра для 5G также предусмотрены частоты 24,25-24,65 ГГц и 694-790 МГц (ранее использовались для аналогового эфирного ТВ-вещания). В то же время, приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми.По словам главы "Ростеха", госкорпорация будет производить оборудование не только для выделенных в РФ под 5G радиочастот, но и других диапазонов, используемых в других странах. "В 2023 мы запустим серийное производство (оборудования для 5G – ред.). В производстве мы придерживаемся решений Совета безопасности относительно радиочастотного спектра, однако "Ростех" для обеспечения экспортного потенциала будет производить оборудование и для других частот", - сказал Чемезов.По его словам, в настоящее время госкорпорация определяет перечень предприятий, которые будут заняты в производстве оборудования. "Для этого необходимо провести технологический аудит, чтобы, в том числе, понять, в каком масштабе они способны производить те или иные комплектующие", - сказал Чемезов.Он полагает, что тестировать произведенное "Ростехом" оборудование будут все операторы. "Мы предложили операторам поучаствовать в процессе, поскольку это оборудование для них, и дать свое видение, какие услуги должно оказывать то или иное оборудование. Думаю, что участвовать в тестировании будут все операторы, вряд ли кто-то из них откажется от участия в 5G", - сказал глава "Ростеха".В середине ноября он сообщал, что "Ростех", который определен одним из исполнителей дорожной карты по внедрению 5G в России, будет привлекать к созданию отечественного оборудования для сетей пятого поколения не только свои профильные холдинговые компании, но и рыночных игроков, способных предложить доступные и инновационные решения. Госкорпорация при этом будет формировать для них техническое задание и координировать их работу над оборудованием.Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.В середине ноября президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития 5G в РФ. Основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.Дорожная карта была разработана "Ростехом" и "Ростелекомом" в рамках соглашения с правительством РФ, подписанного в июле 2019 года. Они же станут ответственными исполнителями: "Ростех" в части создания российского оборудования 5G, "Ростелеком" - в части построения сетей 5G и развития сервисов на их основе.
https://ria.ru/20201201/5g--1587121333.html
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максут шадаев, ростех, ростелеком, сергей чемезов, экономика
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Госкорпорация "Ростех" в 2023 году запустит массовое производство 5G-оборудования – как под частотный диапазон 4,4-4,99 Ггц, который планируется выделить в РФ для 5G, так и для других диапазонов – с расчетом на экспорт этого оборудования, сообщил журналистам глава "Ростеха
" Сергей Чемезов.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев
заявлял, что сети пятого поколения (5G) будут строиться в РФ только на отечественном оборудовании. Он также сообщал, что диапазон частот 4,8-4,9 ГГц планируется полностью высвободить для развития сетей 5G. В плане конверсии спектра для 5G также предусмотрены частоты 24,25-24,65 ГГц и 694-790 МГц (ранее использовались для аналогового эфирного ТВ-вещания). В то же время, приоритетным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми.
По словам главы "Ростеха", госкорпорация будет производить оборудование не только для выделенных в РФ под 5G радиочастот, но и других диапазонов, используемых в других странах. "В 2023 мы запустим серийное производство (оборудования для 5G – ред.). В производстве мы придерживаемся решений Совета безопасности относительно радиочастотного спектра, однако "Ростех" для обеспечения экспортного потенциала будет производить оборудование и для других частот", - сказал Чемезов.
По его словам, в настоящее время госкорпорация определяет перечень предприятий, которые будут заняты в производстве оборудования. "Для этого необходимо провести технологический аудит, чтобы, в том числе, понять, в каком масштабе они способны производить те или иные комплектующие", - сказал Чемезов.
Он полагает, что тестировать произведенное "Ростехом" оборудование будут все операторы. "Мы предложили операторам поучаствовать в процессе, поскольку это оборудование для них, и дать свое видение, какие услуги должно оказывать то или иное оборудование. Думаю, что участвовать в тестировании будут все операторы, вряд ли кто-то из них откажется от участия в 5G", - сказал глава "Ростеха".
В середине ноября он сообщал, что "Ростех", который определен одним из исполнителей дорожной карты по внедрению 5G в России, будет привлекать к созданию отечественного оборудования для сетей пятого поколения не только свои профильные холдинговые компании, но и рыночных игроков, способных предложить доступные и инновационные решения. Госкорпорация при этом будет формировать для них техническое задание и координировать их работу над оборудованием.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек - к 2024 году.
В середине ноября президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития 5G в РФ. Основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.
Дорожная карта была разработана "Ростехом" и "Ростелекомом
" в рамках соглашения с правительством РФ, подписанного в июле 2019 года. Они же станут ответственными исполнителями: "Ростех" в части создания российского оборудования 5G, "Ростелеком" - в части построения сетей 5G и развития сервисов на их основе.