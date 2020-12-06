https://ria.ru/20201206/zhurnalistka-1587902451.html

СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной

СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной

Сотрудники московской кальянной заперли корреспондента телеканала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер, направленных... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T15:21

2020-12-06T15:21

2020-12-06T15:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники московской кальянной заперли корреспондента телеканала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Россия 24".Кроме того, девушка рассказала, что администратор заведения пыталась забрать у нее телефон, а затем к ней "применили физическую силу". По словам журналистки, ее держали полтора часа в заведении и не пускали внутрь заведения остальных членов съемочной группы."Мы пришли в эту кальянную под видом посетителей, начали снимать на телефон происходящее, как люди вокруг курят кальяны, как нам официант говорит о том, что мы можем сидеть сколько угодно, до самого утра. Внутрь должна была войти вторая съемочная группа, уже с большой камерой. Двери у них открываются не для всех, дверь открывают сами администраторы", — рассказала Афанасьева.Выбраться она смогла после того, как оператор вызвал полицию.Позднее девушка написала заявление. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что начали проверку.

https://ria.ru/20200131/1564109253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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