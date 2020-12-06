https://ria.ru/20201206/zhurnalistka-1587902451.html
СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
Сотрудники московской кальянной заперли корреспондента телеканала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер, направленных... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:21
2020-12-06T15:21
2020-12-06T15:52
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сотрудники московской кальянной заперли корреспондента телеканала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Россия 24".Кроме того, девушка рассказала, что администратор заведения пыталась забрать у нее телефон, а затем к ней "применили физическую силу". По словам журналистки, ее держали полтора часа в заведении и не пускали внутрь заведения остальных членов съемочной группы."Мы пришли в эту кальянную под видом посетителей, начали снимать на телефон происходящее, как люди вокруг курят кальяны, как нам официант говорит о том, что мы можем сидеть сколько угодно, до самого утра. Внутрь должна была войти вторая съемочная группа, уже с большой камерой. Двери у них открываются не для всех, дверь открывают сами администраторы", — рассказала Афанасьева.Выбраться она смогла после того, как оператор вызвал полицию.Позднее девушка написала заявление. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что начали проверку.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Сотрудники московской кальянной заперли корреспондента телеканала "Россия 1" Александру Афанасьеву, которая снимала репортаж о нарушении мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции
. Об этом сообщает "Россия 24
".
Кроме того, девушка рассказала, что администратор заведения пыталась забрать у нее телефон, а затем к ней "применили физическую силу".
По словам журналистки, ее держали полтора часа в заведении и не пускали внутрь заведения остальных членов съемочной группы.
"Мы пришли в эту кальянную под видом посетителей, начали снимать на телефон происходящее, как люди вокруг курят кальяны, как нам официант говорит о том, что мы можем сидеть сколько угодно, до самого утра. Внутрь должна была войти вторая съемочная группа, уже с большой камерой. Двери у них открываются не для всех, дверь открывают сами администраторы", — рассказала Афанасьева.
Выбраться она смогла после того, как оператор вызвал полицию.
Позднее девушка написала заявление. В пресс-службе московского главка МВД сообщили РИА Новости, что начали проверку.