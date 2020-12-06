https://ria.ru/20201206/zaderzhaniya-1587907235.html

Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии

Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании свыше 40 человек во время протестных акций в Белоруссии в... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T16:19

2020-12-06T16:19

2020-12-06T16:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании свыше 40 человек во время протестных акций в Белоруссии в воскресенье.Правозащитники публикуют на своем сайте список тех, о задержании которых известно в настоящее время, он постоянно обновляется.На данный момент в списке 45 человек, которых задержали в Минске, Бресте, Гродно. Правозащитники сообщили, что в том числе в Гродно задержаны и доставлены в милицию корреспонденты местного информагентства БелаПАН Сергей Людкевич и Мария Хоревич. Также они заявляют, что в Советском РУВД Минска находится 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская.Ранее корреспондент РИА Новости, освещавшая акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена в одно из отделений милиции белорусской столицы. После проверки документов ее отпустили, процедура заняла около часа.В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции.По данным очевидцев и местных СМИ, небольшие группы сторонников белорусской оппозиции собираются в различных районах Минска, силовики стремятся препятствовать формированию колонн, есть задержанные. В одних районах силовики пресекают акции на этапе сбора, в других протестующим удается провести непродолжительные шествия до прибытия силовиков и рассредоточиться в жилых дворах. Минская милиция пока не комментирует информацию о задержаниях.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/belorussiya-1587847612.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире