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В Москве задержали африканца, "клонирующего" деньги заклинанием
В Москве задержали африканца, "клонирующего" деньги заклинанием
Столичная полиция задержала уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки при помощи отработанной схемы с "заклинанием", сообщила... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:23
2020-12-06T13:23
ирина волк
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичная полиция задержала уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки при помощи отработанной схемы с "заклинанием", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Как рассказали в МВД, для ритуала 45-летний мужчина, уроженец государства Центральной Африки, использовал купюру жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной, затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму, отметили в ведомстве."Убедившись, что человек верит в реальность обряда, злоумышленник проделывал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые", - рассказала Волк.Афериста задержали в квартире на Хорошевском шоссе при попытке хищения более 22 миллионов рублей у очередного обратившегося к нему гражданина. Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество" и "приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РФ.Подозреваемого взяли под стражу, сообщили в МВД.
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ирина волк, москва, происшествия

В Москве задержали африканца, "клонирующего" деньги заклинанием

13:23 06.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичная полиция задержала уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки при помощи отработанной схемы с "заклинанием", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали злоумышленника, занимавшегося хищениями денежных средств под предлогом их магического приумножения", - заявила Волк.
Как рассказали в МВД, для ритуала 45-летний мужчина, уроженец государства Центральной Африки, использовал купюру жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной, затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму, отметили в ведомстве.
"Убедившись, что человек верит в реальность обряда, злоумышленник проделывал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые", - рассказала Волк.
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Афериста задержали в квартире на Хорошевском шоссе при попытке хищения более 22 миллионов рублей у очередного обратившегося к нему гражданина. Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество" и "приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РФ.
Подозреваемого взяли под стражу, сообщили в МВД.
 
Ирина ВолкМоскваПроисшествия
 
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