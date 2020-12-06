https://ria.ru/20201206/zaderzhanie-1587891334.html

В Москве задержали африканца, "клонирующего" деньги заклинанием

В Москве задержали африканца, "клонирующего" деньги заклинанием

Столичная полиция задержала уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки при помощи отработанной схемы с "заклинанием", сообщила... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T13:23

2020-12-06T13:23

2020-12-06T13:23

ирина волк

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичная полиция задержала уроженца Центральной Африки, который подменял купюры на фальшивки при помощи отработанной схемы с "заклинанием", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Как рассказали в МВД, для ритуала 45-летний мужчина, уроженец государства Центральной Африки, использовал купюру жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной, затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму, отметили в ведомстве."Убедившись, что человек верит в реальность обряда, злоумышленник проделывал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые", - рассказала Волк.Афериста задержали в квартире на Хорошевском шоссе при попытке хищения более 22 миллионов рублей у очередного обратившегося к нему гражданина. Возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество" и "приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РФ.Подозреваемого взяли под стражу, сообщили в МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/gadalka-1581081732.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия