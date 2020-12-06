https://ria.ru/20201206/venesuela-1587935262.html

Мадуро призвал организовать общенациональный диалог после выборов

Мадуро призвал организовать общенациональный диалог после выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал идею широкого политического диалога с вовлечением несистемной оппозиции, отказавшейся от участия в проходящих... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T22:11

2020-12-06T22:11

2020-12-06T22:11

хуан гуаидо

николас мадуро

венесуэла

в мире

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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал идею широкого политического диалога с вовлечением несистемной оппозиции, отказавшейся от участия в проходящих выборах в парламент, для определения путей экономического восстановления."Согласен с идеей ... (бывшего премьер-министра Испании) Хосе Луиса Родригеса Сапатеро об организации общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы, участвовавших и не участвовавших в выборах, с участием всех секторов экономики и общества для оценки национальной повестки, повестки экономического восстановления", - заявил Мадуро в ходе пресс-конференции, организованной после его голосования на парламентских выборах.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.Сапатеро неоднократно выступал в качестве посредника в попытке организовать диалог между правительством Венесуэлы и оппозицией. В частности, при его поддержке в 2017 и 2018 годах подобные переговоры проходили в Доминиканской Республике. Эти встречи завершились без достижения договоренностей.

https://ria.ru/20201206/venesuela-1587916727.html

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хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, в мире