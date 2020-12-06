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Мадуро призвал организовать общенациональный диалог после выборов
Мадуро призвал организовать общенациональный диалог после выборов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал идею широкого политического диалога с вовлечением несистемной оппозиции, отказавшейся от участия в проходящих... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T22:11
2020-12-06T22:11
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
в мире
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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал идею широкого политического диалога с вовлечением несистемной оппозиции, отказавшейся от участия в проходящих выборах в парламент, для определения путей экономического восстановления."Согласен с идеей ... (бывшего премьер-министра Испании) Хосе Луиса Родригеса Сапатеро об организации общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы, участвовавших и не участвовавших в выборах, с участием всех секторов экономики и общества для оценки национальной повестки, повестки экономического восстановления", - заявил Мадуро в ходе пресс-конференции, организованной после его голосования на парламентских выборах.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.Сапатеро неоднократно выступал в качестве посредника в попытке организовать диалог между правительством Венесуэлы и оппозицией. В частности, при его поддержке в 2017 и 2018 годах подобные переговоры проходили в Доминиканской Республике. Эти встречи завершились без достижения договоренностей.
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хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро призвал организовать общенациональный диалог после выборов

22:11 06.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал идею широкого политического диалога с вовлечением несистемной оппозиции, отказавшейся от участия в проходящих выборах в парламент, для определения путей экономического восстановления.
"Согласен с идеей ... (бывшего премьер-министра Испании) Хосе Луиса Родригеса Сапатеро об организации общенационального диалога с участием всех политических партий Венесуэлы, участвовавших и не участвовавших в выборах, с участием всех секторов экономики и общества для оценки национальной повестки, повестки экономического восстановления", - заявил Мадуро в ходе пресс-конференции, организованной после его голосования на парламентских выборах.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.
Сапатеро неоднократно выступал в качестве посредника в попытке организовать диалог между правительством Венесуэлы и оппозицией. В частности, при его поддержке в 2017 и 2018 годах подобные переговоры проходили в Доминиканской Республике. Эти встречи завершились без достижения договоренностей.
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