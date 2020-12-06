https://ria.ru/20201206/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-1587882666.html
Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121.
2020-12-06T11:31
2020-12-06T11:31
2020-12-06T11:31
владимир путин
видео
общество
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Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной.
2020-12-06T11:31
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, владимир путин, видео, общество
Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121.
2020-12-06T11:31
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PT1M01S
Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121.