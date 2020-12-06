https://ria.ru/20201206/vaktsina-1587867004.html
На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса началась в воскресенье в Сахалинской области: утром в регион поступили 300 первых доз вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T07:43
2020-12-06T07:43
2020-12-06T07:43
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валерий лимаренко
южно-сахалинск
сахалинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587818301_0:109:3072:1837_1400x0_80_0_0_53125ec96251b11351c7c5b725c1f92a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса началась в воскресенье в Сахалинской области: утром в регион поступили 300 первых доз вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба губернатора.С борта самолёта вакцина сразу поступила в медицинское учреждение. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал организацию процесса иммунизации в поликлинике №4 Южно-Сахалинска."Сегодня у нас знаменательный день. Пришла первая партия вакцины. Это значит, что у пандемии появился Рубикон. Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту. Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей, и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса", - приводит пресс-служба слова губернатора.По данным властей, в июле этого года Лимаренко сам участвовал в испытаниях вакцины "Спутник V". Глава региона сделал две прививки, через месяц, как показали анализы, у него появились антитела и выработался иммунитет.Процесс вакцинации будет многоступенчатым. Следующую партию препарата в Сахалинскую область доставят через две недели. Первыми вакцину получат представители групп риска – это медработники, которые находятся в прямом контакте с пациентами, затем врачи и медсестры общего звена. Вместе с ними будут прививаться учителя, работники социальных служб. Далее – в добровольном порядке остальные жители области. В ближайшее время начнется сбор данных у граждан, которые хотят получить вакцину. По данным специалистов, для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30% всех жителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587818301_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e1e480efc7f271e86bba6ea053660fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валерий лимаренко, южно-сахалинск, сахалинская область, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса началась в воскресенье в Сахалинской области: утром в регион поступили 300 первых доз вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба губернатора.
"Островной регион одним из первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к масштабной вакцинации жителей от опасной инфекции. Сегодня утром в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины "Спутник V" – 300 доз", - говорится в сообщении.
С борта самолёта вакцина сразу поступила в медицинское учреждение. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал организацию процесса иммунизации в поликлинике №4 Южно-Сахалинска.
"Сегодня у нас знаменательный день. Пришла первая партия вакцины. Это значит, что у пандемии появился Рубикон. Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту. Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей, и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса", - приводит пресс-служба слова губернатора.
По данным властей, в июле этого года Лимаренко сам участвовал в испытаниях вакцины "Спутник V". Глава региона сделал две прививки, через месяц, как показали анализы, у него появились антитела и выработался иммунитет.
Процесс вакцинации будет многоступенчатым. Следующую партию препарата в Сахалинскую область доставят через две недели. Первыми вакцину получат представители групп риска – это медработники, которые находятся в прямом контакте с пациентами, затем врачи и медсестры общего звена. Вместе с ними будут прививаться учителя, работники социальных служб. Далее – в добровольном порядке остальные жители области. В ближайшее время начнется сбор данных у граждан, которые хотят получить вакцину. По данным специалистов, для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30% всех жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.