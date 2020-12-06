https://ria.ru/20201206/vaktsina-1587867004.html

На Сахалине началась вакцинация от коронавируса

На Сахалине началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса началась в воскресенье в Сахалинской области: утром в регион поступили 300 первых доз вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T07:43

2020-12-06T07:43

2020-12-06T07:43

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

валерий лимаренко

южно-сахалинск

сахалинская область

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса началась в воскресенье в Сахалинской области: утром в регион поступили 300 первых доз вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба губернатора.С борта самолёта вакцина сразу поступила в медицинское учреждение. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал организацию процесса иммунизации в поликлинике №4 Южно-Сахалинска."Сегодня у нас знаменательный день. Пришла первая партия вакцины. Это значит, что у пандемии появился Рубикон. Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту. Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей, и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса", - приводит пресс-служба слова губернатора.По данным властей, в июле этого года Лимаренко сам участвовал в испытаниях вакцины "Спутник V". Глава региона сделал две прививки, через месяц, как показали анализы, у него появились антитела и выработался иммунитет.Процесс вакцинации будет многоступенчатым. Следующую партию препарата в Сахалинскую область доставят через две недели. Первыми вакцину получат представители групп риска – это медработники, которые находятся в прямом контакте с пациентами, затем врачи и медсестры общего звена. Вместе с ними будут прививаться учителя, работники социальных служб. Далее – в добровольном порядке остальные жители области. В ближайшее время начнется сбор данных у граждан, которые хотят получить вакцину. По данным специалистов, для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30% всех жителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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