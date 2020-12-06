Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в вузах
14:25 06.12.2020 (обновлено: 16:07 06.12.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует увеличивать количество бюджетных мест в вузах, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".
"До 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, — в основном это IT, здравоохранение — подготовка медиков, врачей, и в области образования — подготовка учителей".
Министр добавил, что большее количество бюджетных мест уходит в регионы, но в вузах Москвы и Петербурга их число не сокращается.
Он уточнил, что в этом учебном году было добавлено 11,4 тысячи бюджетных мест.
Также, по словам Фалькова, 37 процентов вузов и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение.
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