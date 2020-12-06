https://ria.ru/20201206/universitet-1587896673.html

Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в вузах

Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования планирует увеличивать количество бюджетных мест в вузах, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире радио... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:25

2020-12-06T14:25

2020-12-06T16:07

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования планирует увеличивать количество бюджетных мест в вузах, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".Министр добавил, что большее количество бюджетных мест уходит в регионы, но в вузах Москвы и Петербурга их число не сокращается. Он уточнил, что в этом учебном году было добавлено 11,4 тысячи бюджетных мест.Также, по словам Фалькова, 37 процентов вузов и их филиалов полностью перешли на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20200828/postuplenie-1576444836.html

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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество