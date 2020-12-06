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В Минске заявили об увеличении числа военных учений в соседних странах
В Минске заявили об увеличении числа военных учений в соседних странах
Более 80 крупных учений состоялось на территории сопредельных с Белоруссией государств в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, заявил... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T20:59
2020-12-06T20:59
нато
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украина
в мире
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Более 80 крупных учений состоялось на территории сопредельных с Белоруссией государств в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, заявил начальник главного управления генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин."На территории государств, на сопредельной территории в разы возросло количество проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки. За последние годы их количество увеличилось до 80-90 в год. Речь идет о крупных учениях. А количество войск за последние годы – в рамках проводимых мероприятий – с 30 до практически 150 тысяч военнослужащих. Только в этом году, несмотря на то, что анонсировалось и говорили о том, что COVID, пандемия, на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств проведены крупнейшие учения. По количеству – более 80", - сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое показали в воскресенье.В этих учениях, по словам начальника управления, было задействовано более 100 тысяч личного состава и более десяти тысяч единиц вооружения военной и специальной техники.Как указал Косыгин, особенностью в этом году являлась отработка вопросов применения стратегической бомбардировочной авиации. "Речь идет о перелете с континентальной части США стратегических бомбардировщиков, которые летают по маршруту через всю Европу с заходом на территории Украины. И с большой долей вероятности – отработки вопросов боевого применения с выходом на рубежи, пуска крылатых ракет воздушного базирования", - заявил он.Начальник управления генштаба республики также сообщил, что осуществляется унификация национальных законодательств, которые упрощают порядок прохождения войск по территории стран Европы – "так называемый военный шенген" в случае принятия решения о создании группировок войск, в том числе на территории сопредельных с Белоруссией государств.
https://ria.ru/20201206/belorussiya-1587931091.html
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нато, белоруссия, европа, сша, украина, в мире

В Минске заявили об увеличении числа военных учений в соседних странах

20:59 06.12.2020
 
© РИА Новости / СтрингерЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Более 80 крупных учений состоялось на территории сопредельных с Белоруссией государств в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, заявил начальник главного управления генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин.
"На территории государств, на сопредельной территории в разы возросло количество проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки. За последние годы их количество увеличилось до 80-90 в год. Речь идет о крупных учениях. А количество войск за последние годы – в рамках проводимых мероприятий – с 30 до практически 150 тысяч военнослужащих. Только в этом году, несмотря на то, что анонсировалось и говорили о том, что COVID, пандемия, на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств проведены крупнейшие учения. По количеству – более 80", - сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое показали в воскресенье.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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В этих учениях, по словам начальника управления, было задействовано более 100 тысяч личного состава и более десяти тысяч единиц вооружения военной и специальной техники.
Как указал Косыгин, особенностью в этом году являлась отработка вопросов применения стратегической бомбардировочной авиации. "Речь идет о перелете с континентальной части США стратегических бомбардировщиков, которые летают по маршруту через всю Европу с заходом на территории Украины. И с большой долей вероятности – отработки вопросов боевого применения с выходом на рубежи, пуска крылатых ракет воздушного базирования", - заявил он.
Начальник управления генштаба республики также сообщил, что осуществляется унификация национальных законодательств, которые упрощают порядок прохождения войск по территории стран Европы – "так называемый военный шенген" в случае принятия решения о создании группировок войск, в том числе на территории сопредельных с Белоруссией государств.
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