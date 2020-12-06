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Подозреваемые в убийстве семьи в Подмосковье назвали мотив преступления
Подозреваемые в убийстве семьи в Подмосковье назвали мотив преступления
Суд арестовал трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске, они признались, что мотивом преступления стал длительный конфликт, сообщила старший помощник... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:26
2020-12-06T13:40
убийство семьи в подмосковье
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Суд арестовал трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске, они признались, что мотивом преступления стал длительный конфликт, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что следствие попросит суд об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске."По ходатайству следователя следственного отдела по Волоколамску ГСУСК России по Московской области судом в отношении трех подозреваемых в убийстве семьи из трех человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она добавила, что с участием подозреваемых проведено ряд следственных действий. Они детально показали и рассказали, как совершали преступление. Установлено, что между одним из подозреваемых и потерпевшими имелся длительный конфликт, а причиной очередной ссоры в день убийства стал поджог дачного дома семьи.В ходе обыска изъято оружие, из которого производились выстрелы в потерпевших, а в ходе осмотра места происшествия обнаружены стреляные гильзы. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение.В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском были обнаружены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "убийство". Позже Врадий сообщала, что семья, предположительно, имела давний конфликт с соседями.В субботу правоохранители заявили, что задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве. Согласно информации СК, они дали признательные показания и рассказали, что причиной послужил конфликт из-за претензий убитых по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.
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московская область (подмосковье)
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убийство семьи в подмосковье, московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия

Подозреваемые в убийстве семьи в Подмосковье назвали мотив преступления

13:26 06.12.2020 (обновлено: 13:40 06.12.2020)
 
© ГСУ СК России по Московской областиСледственные мероприятия с участием подозреваемых на месте убийства семьи в Московской области. Стоп-кадр оперативного видео
Следственные мероприятия с участием подозреваемых на месте убийства семьи в Московской области. Стоп-кадр оперативного видео - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© ГСУ СК России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Суд арестовал трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске, они признались, что мотивом преступления стал длительный конфликт, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что следствие попросит суд об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске.
"По ходатайству следователя следственного отдела по Волоколамску ГСУСК России по Московской области судом в отношении трех подозреваемых в убийстве семьи из трех человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
Она добавила, что с участием подозреваемых проведено ряд следственных действий. Они детально показали и рассказали, как совершали преступление. Установлено, что между одним из подозреваемых и потерпевшими имелся длительный конфликт, а причиной очередной ссоры в день убийства стал поджог дачного дома семьи.
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"Гнались и стреляли": соседи рассказали об убийстве семьи в Подмосковье
В ходе обыска изъято оружие, из которого производились выстрелы в потерпевших, а в ходе осмотра места происшествия обнаружены стреляные гильзы. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение.
В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском были обнаружены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "убийство". Позже Врадий сообщала, что семья, предположительно, имела давний конфликт с соседями.
В субботу правоохранители заявили, что задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве. Согласно информации СК, они дали признательные показания и рассказали, что причиной послужил конфликт из-за претензий убитых по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.
 
Убийство семьи в ПодмосковьеМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскПроисшествия
 
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