https://ria.ru/20201206/ubiystvo-1587878553.html
СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске
Следствие попросит суд об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T10:55
2020-12-06T10:55
2020-12-06T11:19
убийство семьи в подмосковье
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587755350_0:146:2048:1298_1400x0_80_0_0_5d1aa8a47a7813e3341cf4fbd21905c9.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следствие попросит суд об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском были обнаружены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "убийство". Позже Врадий сообщала, что семья, предположительно, имелся давний конфликт с соседями.В субботу правоохранители заявили, что задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве. Согласно информации СК, они дали признательные показания и рассказали, что причиной послужил конфликт из-за претензий убитых по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.
https://ria.ru/20201206/pozhar-1587873080.html
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587755350_0:167:2048:1703_1400x0_80_0_0_0bc7f3a073968ced46675e7c375ab131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство семьи в подмосковье, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия