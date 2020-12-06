https://ria.ru/20201206/ubiystvo-1587878553.html

СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Следствие попросит суд об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T10:55

2020-12-06T10:55

2020-12-06T11:19

убийство семьи в подмосковье

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Следствие попросит суд об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском были обнаружены тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "убийство". Позже Врадий сообщала, что семья, предположительно, имелся давний конфликт с соседями.В субботу правоохранители заявили, что задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве. Согласно информации СК, они дали признательные показания и рассказали, что причиной послужил конфликт из-за претензий убитых по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.

https://ria.ru/20201206/pozhar-1587873080.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

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убийство семьи в подмосковье, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия