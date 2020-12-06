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https://ria.ru/20201206/sluzhba-spaseniya-1587365680.html
Служба 112 на Дону начнет круглосуточно принимать вызовы от слабослышащих
Служба 112 на Дону начнет круглосуточно принимать вызовы от слабослышащих
В Ростовской области в Службе 112 начнут круглосуточно принимать звонки от людей с нарушениями слуха. Это стало возможно благодаря появлению... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T08:00
2020-12-06T10:13
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Ростовской области в Службе 112 начнут круглосуточно принимать звонки от людей с нарушениями слуха. Это стало возможно благодаря появлению операторов-дактилологов. Всех сурдопереводчиков подготовят из числа уже действующих операторов, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.Отмечается, что обучением операторов русскому жестовому языку занимается региональное отделение общества глухих.Для того чтобы расширить возможности приема вызовов от людей с ограниченными возможностями, в конце 2020 года специалисты службы 112 приступили к внедрению программы приема видеовызова по номеру 112. Для этого было проведено необходимое техническое переоборудование, установлены автоматизированные рабочие места, которые позволят принимать вызовы от инвалидов по слуху с помощью видеосвязи.Ранее в систему 112 был внедрен сервис приема СМС-сообщений о происшествиях, а затем появилась возможность отправлять ответные СМС на поступившие сообщения с просьбой о помощи.Благодаря этой функции слабослышащим достаточно направить СМС с коротким текстом на номер 112. Это сообщение будет принято, а для уточнения данных будет направлен ответ. Затем информация будет перенаправлена в необходимые экстренные оперативные службы по месту нахождения заявителя.Уточняется, что сервис приема СМС-сообщений создан в основном для людей с ограничениями по слуху, однако если СМС о помощи придет от кого-то другого, операторы не оставят вызов без внимания.
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россия, хорошие новости, ростовская область

Служба 112 на Дону начнет круглосуточно принимать вызовы от слабослышащих

08:00 06.12.2020 (обновлено: 10:13 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповДиспетчеры Системы-112 во время работы
Диспетчеры Системы-112 во время работы - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Ростовской области в Службе 112 начнут круглосуточно принимать звонки от людей с нарушениями слуха. Это стало возможно благодаря появлению операторов-дактилологов. Всех сурдопереводчиков подготовят из числа уже действующих операторов, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.
Отмечается, что обучением операторов русскому жестовому языку занимается региональное отделение общества глухих.

"В настоящее время обучаются операторы-переводчики или психологи, поскольку имеющееся специальное образование поможет им быстрее получить необходимый базовый уровень сурдоперевода. К практическому этапу приема видеовызовов планируется приступить в конце I квартала 2021 года", — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Для того чтобы расширить возможности приема вызовов от людей с ограниченными возможностями, в конце 2020 года специалисты службы 112 приступили к внедрению программы приема видеовызова по номеру 112. Для этого было проведено необходимое техническое переоборудование, установлены автоматизированные рабочие места, которые позволят принимать вызовы от инвалидов по слуху с помощью видеосвязи.
Ранее в систему 112 был внедрен сервис приема СМС-сообщений о происшествиях, а затем появилась возможность отправлять ответные СМС на поступившие сообщения с просьбой о помощи.
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Благодаря этой функции слабослышащим достаточно направить СМС с коротким текстом на номер 112. Это сообщение будет принято, а для уточнения данных будет направлен ответ. Затем информация будет перенаправлена в необходимые экстренные оперативные службы по месту нахождения заявителя.
Уточняется, что сервис приема СМС-сообщений создан в основном для людей с ограничениями по слуху, однако если СМС о помощи придет от кого-то другого, операторы не оставят вызов без внимания.
 
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