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Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника
Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника
В Россию с Кипра экстрадировали бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов долларов, сообщила... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:20
2020-12-06T21:19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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кипр
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Россию с Кипра экстрадировали бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов долларов, сообщила Генпрокуратура.По версии следствия, в 2016 году Хохлов за эту сумму пообещал устроить потерпевшего на руководящую должность в Росрыболовстве.Хохлова задержали на Кипре в 2018 году по запросу Генпрокуратуры. Его доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.
https://ria.ru/20201112/aferist-1584338315.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), генеральная прокуратура рф, кипр, происшествия

Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника

19:20 06.12.2020 (обновлено: 21:19 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Россию с Кипра экстрадировали бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов долларов, сообщила Генпрокуратура.
По версии следствия, в 2016 году Хохлов за эту сумму пообещал устроить потерпевшего на руководящую должность в Росрыболовстве.
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"Довести свой преступный умысел до конца Хохлов не смог по независящим от него обстоятельствам. После передачи соучастникам части денежных средств в размере 300 тысяч долларов США злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ", — добавляется в сообщении.

Хохлова задержали на Кипре в 2018 году по запросу Генпрокуратуры. Его доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполРоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Генеральная прокуратура РФКипрПроисшествия
 
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