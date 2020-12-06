https://ria.ru/20201206/rosrybolovstvo-1587923644.html
Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника
Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника
В Россию с Кипра экстрадировали бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов долларов, сообщила... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:20
2020-12-06T19:20
2020-12-06T21:19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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кипр
происшествия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Россию с Кипра экстрадировали бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на семь миллионов долларов, сообщила Генпрокуратура.По версии следствия, в 2016 году Хохлов за эту сумму пообещал устроить потерпевшего на руководящую должность в Росрыболовстве.Хохлова задержали на Кипре в 2018 году по запросу Генпрокуратуры. Его доставили в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), генеральная прокуратура рф, кипр, происшествия