https://ria.ru/20201206/raskopki-1587679893.html
В драме "Раскопки" Рэйфа Файнса ждут удивительные находки
В драме "Раскопки" Рэйфа Файнса ждут удивительные находки
На YouTube-канале Netflix появился трейлер исторической драмы "Раскопки" с участием Рэйфа Файнса и Кэри Маллиган. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T02:46
2020-12-06T02:46
2020-12-06T02:46
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер исторической драмы "Раскопки" с участием Рэйфа Файнса и Кэри Маллиган.Богатая вдова (Кэри Маллиган) накануне Второй мировой войны нанимает для раскопок в своем родовом поместье археолога-любителя (Рэйф Файнс). Вместе они совершают неожиданные открытия, связанные с прошлым Великобритании.Сценарий написала Мойра Буффини по мотивам одноименного романа Джона Престона, основанного на реальных событиях. Режиссер проекта Саймон Стоун.В ленте также снимались Лили Джеймс, Джонни Флинн и Кен Скотт.Фильм выходит в ограниченный прокат 15 января и 29 января — на Netflix.
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рэйф файнс, кино и сериалы, новости культуры, netflix, великобритания
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости
. На YouTube-канале Netflix появился
трейлер исторической драмы "Раскопки" с участием Рэйфа Файнса и Кэри Маллиган.
Богатая вдова (Кэри Маллиган) накануне Второй мировой войны нанимает для раскопок в своем родовом поместье археолога-любителя (Рэйф Файнс). Вместе они совершают неожиданные открытия, связанные с прошлым Великобритании.
Сценарий написала Мойра Буффини по мотивам одноименного романа Джона Престона, основанного на реальных событиях. Режиссер проекта Саймон Стоун.
В ленте также снимались Лили Джеймс, Джонни Флинн и Кен Скотт.
Фильм выходит в ограниченный прокат 15 января и 29 января — на Netflix.