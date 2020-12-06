https://ria.ru/20201206/raskopki-1587679893.html

В драме "Раскопки" Рэйфа Файнса ждут удивительные находки

В драме "Раскопки" Рэйфа Файнса ждут удивительные находки

На YouTube-канале Netflix появился трейлер исторической драмы "Раскопки" с участием Рэйфа Файнса и Кэри Маллиган. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T02:46

2020-12-06T02:46

2020-12-06T02:46

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер исторической драмы "Раскопки" с участием Рэйфа Файнса и Кэри Маллиган.Богатая вдова (Кэри Маллиган) накануне Второй мировой войны нанимает для раскопок в своем родовом поместье археолога-любителя (Рэйф Файнс). Вместе они совершают неожиданные открытия, связанные с прошлым Великобритании.Сценарий написала Мойра Буффини по мотивам одноименного романа Джона Престона, основанного на реальных событиях. Режиссер проекта Саймон Стоун.В ленте также снимались Лили Джеймс, Джонни Флинн и Кен Скотт.Фильм выходит в ограниченный прокат 15 января и 29 января — на Netflix.

https://ria.ru/20201202/zoya-1587222687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэйф файнс, кино и сериалы, новости культуры, netflix, великобритания