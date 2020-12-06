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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с беспилотным кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T19:22
2020-12-06T19:53
spacex falcon 9
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
spacex
флорида
сша
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с беспилотным кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.Запуск принадлежащей компании SpaceX Falcon 9 состоялся в 11.17 по времени Восточного побережья США (19.17 мск), ранее накануне старт был отложен по погодным условиям.Ракета-носитель выводит на орбиту автоматический корабль Dragon. Для первой ступени Falcon 9 это четвертый старт, ранее она использовалась для испытательного полета пилотируемого корабля Crew Dagon, а также двух коммерческих запусков SpaceX. В ходе нынешнего старта компания SpaceX планирует вновь осуществить посадку первой ступени для последующих полетов.Стыковка корабля, который везет на орбиту около трех тонн груза, с МКС запланирована на 21.30 мск в понедельник, 7 декабря.Корабль Dragon доставит предметы первой необходимости, провиант, а также материалы для научных экспериментов. Главный груз в этом полете – частный модуль Bishop airlock компании Nanoracks - он будет установлен на внешней поверхности станции и будет служить площадкой для запуска спутников и хранения оборудования.Грузовой корабль будет оставаться на МКС около месяца, затем в январе вернется Землю с 2,3 тоннами отработанных материалов и результатами научных экспериментов.В случае успешного старта, впервые на МКС "встретятся" сразу два корабля Dragon. На МКС уже находится прибывший на орбиту в ноябре пилотируемый Crew Dragon. Прибывающий корабль отличается от своих предшественников - грузовых кораблей Dragon. Впервые для доставки груза на МКС SpaceX использует его новую модель, получившую название Cargo Dragon 2 – беспилотный двойник корабля Crew Dragon. Он будет стыковаться со станцией напрямую, минуя этап так называемого швартования, когда аппарат "захватывает" или "швартует" механический манипулятор станции.Как сообщили накануне старта специализированные издания, Cargo Dragon 2 рассчитан на пять повторных космических полетов. Он также рассчитан на более продолжительные полеты и более вместителен, чем его предшественник Dragon. Еще одно отличие – по возвращении на Землю он будет совершать посадку в Атлантическом, а не в Тихом океане, что сократит время доставки с орбиты биологических и требующих скорейшего возвращения в лаборатории на Земле материалов.
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Запуск грузового корабля Dragon к МКС
акета Falcon 9 с кораблем Dragon, который доставит груз на МКС, стартовала с мыса Канаверал во Флориде
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spacex falcon 9, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, spacex, флорида, сша

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon

19:22 06.12.2020 (обновлено: 19:53 06.12.2020)
 
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с беспилотным кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.
Запуск принадлежащей компании SpaceX Falcon 9 состоялся в 11.17 по времени Восточного побережья США (19.17 мск), ранее накануне старт был отложен по погодным условиям.
Ракета-носитель выводит на орбиту автоматический корабль Dragon. Для первой ступени Falcon 9 это четвертый старт, ранее она использовалась для испытательного полета пилотируемого корабля Crew Dagon, а также двух коммерческих запусков SpaceX. В ходе нынешнего старта компания SpaceX планирует вновь осуществить посадку первой ступени для последующих полетов.
Стыковка корабля, который везет на орбиту около трех тонн груза, с МКС запланирована на 21.30 мск в понедельник, 7 декабря.
Корабль Dragon доставит предметы первой необходимости, провиант, а также материалы для научных экспериментов. Главный груз в этом полете – частный модуль Bishop airlock компании Nanoracks - он будет установлен на внешней поверхности станции и будет служить площадкой для запуска спутников и хранения оборудования.
Грузовой корабль будет оставаться на МКС около месяца, затем в январе вернется Землю с 2,3 тоннами отработанных материалов и результатами научных экспериментов.
В случае успешного старта, впервые на МКС "встретятся" сразу два корабля Dragon. На МКС уже находится прибывший на орбиту в ноябре пилотируемый Crew Dragon. Прибывающий корабль отличается от своих предшественников - грузовых кораблей Dragon. Впервые для доставки груза на МКС SpaceX использует его новую модель, получившую название Cargo Dragon 2 – беспилотный двойник корабля Crew Dragon. Он будет стыковаться со станцией напрямую, минуя этап так называемого швартования, когда аппарат "захватывает" или "швартует" механический манипулятор станции.
Как сообщили накануне старта специализированные издания, Cargo Dragon 2 рассчитан на пять повторных космических полетов. Он также рассчитан на более продолжительные полеты и более вместителен, чем его предшественник Dragon. Еще одно отличие – по возвращении на Землю он будет совершать посадку в Атлантическом, а не в Тихом океане, что сократит время доставки с орбиты биологических и требующих скорейшего возвращения в лаборатории на Земле материалов.
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником связи Гонец-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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SpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceXФлоридаСША
 
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