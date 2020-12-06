Захарова отреагировала на призыв США к ЕС по "Северному потоку — 2"
02:52 06.12.2020 (обновлено: 02:53 06.12.2020)
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook призыв посольства США в Берлине в адрес Германии и Евросоюза наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2".
Дипломат напомнила, что в марте 2014 года газета The Washington Times опубликовала статью, в которой приводилась записка администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года о необходимости противодействия строительству трубопроводов из СССР в Европу. Такая позиция объяснялась тем, что поставки нефти и газа из Советского Союза "ослабят позиции Запада".
Как отметила Захарова, "российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия".
Официальный представитель МИД также напомнила о высказывании экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, сделанном ею в 2006 году, в котором она, говоря о поставках российского газа, призывала "играть по правилам" в международной экономике. "Время вернуло США их же призыв", - констатировала Захарова.
Призыв американского посольства
В субботу исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл в интервью Handelsblatt призвала ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока — 2".
"Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода", - сказала дипломат.
По ее словам, подобное решение стало бы четким сигналом о том, что Европа больше не будет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России". Куинвилл добавила, что "Северный поток — 2" якобы является "не просто экономическим проектом", это "политический инструмент", который направлен на то, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".
Позиция Еврокомиссии
В пятницу в Еврокомиссии, говоря о возможности расширений санкций США против "Северного потока — 2", заявили, что выступают против санкций третьих стран в отношении компаний ЕС, которые ведут законный бизнес, экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву.
В Брюсселе заверили, что готовы защищать свои интересы и интересы европейских компаний, а также заявили о планах обсудить с новой администрацией США вопросы санкций в отношении европейских компаний.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что Москва сделает все для защиты своих интересов в свете противодействия планам США остановить прокладку "Северного потока — 2".
Возобновление строительства "Северного потока — 2"
Представитель Морского и гидрографического агентства Германии 1 декабря сообщал, что Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", в субботу возобновит прокладку газопровода и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский". В самой компании РИА Новости подтверждали планы возобновить работы по укладке труб в исключительной экономической зоне Германии в декабре, но без конкретики.
В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило о том, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна", который, предположительно, способен достроить "Северный поток — 2", будет проводить работы в южной части Балтийского моря.
Вечером в субботу стало известно, что "Фортуна", ранее направившаяся из порта Висмар в Росток, возвращается обратно в порт базирования.
4 декабря, 15:35Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"