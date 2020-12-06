https://ria.ru/20201206/potok-1587862811.html

Захарова отреагировала на призыв США к ЕС по "Северному потоку — 2"

Захарова отреагировала на призыв США к ЕС по "Северному потоку — 2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook призыв посольства США в Берлине в адрес Германии и Евросоюза наложить мораторий РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T02:52

2020-12-06T02:52

2020-12-06T02:53

nord stream 2 ag

северный поток — 2

мария захарова

еврокомиссия

евросоюз

кондолиза райс

дмитрий песков

германия

сша

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook призыв посольства США в Берлине в адрес Германии и Евросоюза наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2".Дипломат напомнила, что в марте 2014 года газета The Washington Times опубликовала статью, в которой приводилась записка администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года о необходимости противодействия строительству трубопроводов из СССР в Европу. Такая позиция объяснялась тем, что поставки нефти и газа из Советского Союза "ослабят позиции Запада".Как отметила Захарова, "российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия".Официальный представитель МИД также напомнила о высказывании экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, сделанном ею в 2006 году, в котором она, говоря о поставках российского газа, призывала "играть по правилам" в международной экономике. "Время вернуло США их же призыв", - констатировала Захарова.Призыв американского посольстваВ субботу исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл в интервью Handelsblatt призвала ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока — 2"."Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода", - сказала дипломат.По ее словам, подобное решение стало бы четким сигналом о том, что Европа больше не будет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России". Куинвилл добавила, что "Северный поток — 2" якобы является "не просто экономическим проектом", это "политический инструмент", который направлен на то, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".Позиция ЕврокомиссииВ пятницу в Еврокомиссии, говоря о возможности расширений санкций США против "Северного потока — 2", заявили, что выступают против санкций третьих стран в отношении компаний ЕС, которые ведут законный бизнес, экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву.В Брюсселе заверили, что готовы защищать свои интересы и интересы европейских компаний, а также заявили о планах обсудить с новой администрацией США вопросы санкций в отношении европейских компаний.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что Москва сделает все для защиты своих интересов в свете противодействия планам США остановить прокладку "Северного потока — 2".Возобновление строительства "Северного потока — 2"Представитель Морского и гидрографического агентства Германии 1 декабря сообщал, что Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", в субботу возобновит прокладку газопровода и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский". В самой компании РИА Новости подтверждали планы возобновить работы по укладке труб в исключительной экономической зоне Германии в декабре, но без конкретики.В субботу Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило о том, что с 5 по 31 декабря якорный трубоукладчик "Фортуна", который, предположительно, способен достроить "Северный поток — 2", будет проводить работы в южной части Балтийского моря.Вечером в субботу стало известно, что "Фортуна", ранее направившаяся из порта Висмар в Росток, возвращается обратно в порт базирования.

https://ria.ru/20201205/potok-1587826008.html

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587700999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/sevpotok-1587695072.html

https://ria.ru/20201204/gaz-1587694536.html

германия

сша

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, кондолиза райс, дмитрий песков, германия, сша