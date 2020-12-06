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https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587880127.html
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на трех из пяти участков
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на трех из пяти участков
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где горит павильон с пиротехникой, локализован на трех из пяти участков, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:16
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ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где горит павильон с пиротехникой, локализован на трех из пяти участков, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару присвоен четвертый номер сложности. Прокуратура организовала проверку."В 10.55 локализация на трех участках. На двух остальных проводится разведка", - сказал он.Пожар тушат 317 человек и 114 единиц техники.
https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587875661.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой
Площадь пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону достигла уже 3 тыс кв. м
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ростов-на-дону, происшествия

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на трех из пяти участков

11:16 06.12.2020 (обновлено: 11:18 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в павильоне с пиротехникой в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Пожар на рынке в Ростове-на-Дону, где горит павильон с пиротехникой, локализован на трех из пяти участков, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару присвоен четвертый номер сложности. Прокуратура организовала проверку.
"В 10.55 локализация на трех участках. На двух остальных проводится разведка", - сказал он.
Пожар тушат 317 человек и 114 единиц техники.
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара на складе пиротехники в Уфе - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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