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В Новосибирске четыре человека жестоко избили женщину и угнали ее машину
В Новосибирске четыре человека жестоко избили женщину и угнали ее машину
Четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, ночью в Новосибирске жестоко избили женщину и угнали ее машину, все они арестованы, сообщают в... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:14
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россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, ночью в Новосибирске жестоко избили женщину и угнали ее машину, все они арестованы, сообщают в воскресенье следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором четыре человека у магазина жестоко избивают женщину, нанося множественные удары руками и ногами, в том числе по лицу.По данным следствия, ночью 4 декабря пьяные 23-летний молодой человек, два 15-летних и один 16-летний подростки около продуктового магазина в Первомайском районе решили угнать припаркованный автомобиль Honda Fit. Для этого они нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля.В ГУМВД пояснили, что в полицию сразу после произошедшего обратилась продавец магазина. Свидетель рассказала, что женщина, совершив покупку в ее магазине, направилась к своей машине, однако к ней подошли несколько молодых людей и избили. Продавец рассказала, что после этого испуганная женщина вместе с парнями села в машину, которая уехала в неизвестном направлении.Подозреваемыми оказались четверо новосибирцев в возрасте от 15 до 23 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. В следственном управлении уточнили, что в настоящее время по ходатайству следствия суд избрал всем четверым фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20201117/sochi-1584984568.html
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске четыре человека жестоко избили женщину и угнали ее машину

14:14 06.12.2020 (обновлено: 16:32 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, ночью в Новосибирске жестоко избили женщину и угнали ее машину, все они арестованы, сообщают в воскресенье следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором четыре человека у магазина жестоко избивают женщину, нанося множественные удары руками и ногами, в том числе по лицу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 УК РФ (угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья)", - говорится в сообщении СУСК.

По данным следствия, ночью 4 декабря пьяные 23-летний молодой человек, два 15-летних и один 16-летний подростки около продуктового магазина в Первомайском районе решили угнать припаркованный автомобиль Honda Fit. Для этого они нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля.
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В ГУМВД пояснили, что в полицию сразу после произошедшего обратилась продавец магазина. Свидетель рассказала, что женщина, совершив покупку в ее магазине, направилась к своей машине, однако к ней подошли несколько молодых людей и избили. Продавец рассказала, что после этого испуганная женщина вместе с парнями села в машину, которая уехала в неизвестном направлении.

"Указанный автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД на улице Твардовского. Водитель, увидев патрульный автомобиль, увеличил скорость. Автоинспекторы организовали преследование, в ходе которого при помощи громкоговорящего устройства неоднократно обращались к водителю с требованием об остановке, однако тот не реагировал и продолжал движение по частному сектору Первомайского района. В ходе преследования водитель угнанного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину в районе дома 40 по улице Пихтовой и был вынужден остановиться. В салоне находились четверо молодых людей и владелица иномарки. Потерпевшей с видимыми телесными повреждениями была оказана необходимая помощь", - рассказали в главке.

Подозреваемыми оказались четверо новосибирцев в возрасте от 15 до 23 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. В следственном управлении уточнили, что в настоящее время по ходатайству следствия суд избрал всем четверым фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.
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