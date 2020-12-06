https://ria.ru/20201206/novosibirsk-1587895088.html

В Новосибирске четыре человека жестоко избили женщину и угнали ее машину

В Новосибирске четыре человека жестоко избили женщину и угнали ее машину

Четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, ночью в Новосибирске жестоко избили женщину и угнали ее машину, все они арестованы, сообщают в... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:14

2020-12-06T14:14

2020-12-06T16:32

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Четверо молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, ночью в Новосибирске жестоко избили женщину и угнали ее машину, все они арестованы, сообщают в воскресенье следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, на котором четыре человека у магазина жестоко избивают женщину, нанося множественные удары руками и ногами, в том числе по лицу.По данным следствия, ночью 4 декабря пьяные 23-летний молодой человек, два 15-летних и один 16-летний подростки около продуктового магазина в Первомайском районе решили угнать припаркованный автомобиль Honda Fit. Для этого они нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля.В ГУМВД пояснили, что в полицию сразу после произошедшего обратилась продавец магазина. Свидетель рассказала, что женщина, совершив покупку в ее магазине, направилась к своей машине, однако к ней подошли несколько молодых людей и избили. Продавец рассказала, что после этого испуганная женщина вместе с парнями села в машину, которая уехала в неизвестном направлении.Подозреваемыми оказались четверо новосибирцев в возрасте от 15 до 23 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. В следственном управлении уточнили, что в настоящее время по ходатайству следствия суд избрал всем четверым фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20201117/sochi-1584984568.html

https://ria.ru/20201109/kriminal-1583692693.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия