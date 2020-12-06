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В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе
В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе
НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T21:41
2020-12-06T21:41
нато
польша
румыния
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европа
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин."Натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе. Речь идет о европейском сегменте "ЕвроПРО" (противоракетной обороны - ред.). Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь - речь об объектах государственного, военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", - сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в воскресенье.По словам начальника управления генштаба, в последние годы особое внимание странами НАТО уделяется организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий сопредельных Белоруссии государств. При этом, как указал Косыгин, акцент делается на развитие объектов военной инфраструктуры, обеспечивающей прием и размещение группировок войск НАТО.Кроме того, он обратил внимание, что в планах польского военно-политического руководства – "в ближайшие пять лет увеличить численность со 110 тысяч до 200 тысяч военнослужащих". При этом, как констатировал начальник управления генштаба республики, в настоящее время в Польше формируется 18-я дивизия, и это еще одна "дополнительная дивизия", которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Белоруссии.Косыгин добавил, что примерно по такому же пути, по увеличению численности своих национальных вооруженных сил, идут Литва, Латвия, численность ВС которых за последние годы увеличилась практически в два раза.
https://ria.ru/20201206/belorussiya-1587931091.html
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нато, польша, румыния, белоруссия, европа, в мире

В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе

21:41 06.12.2020
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan FrancoАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nathan Franco
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.
"Натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе. Речь идет о европейском сегменте "ЕвроПРО" (противоракетной обороны - ред.). Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь - речь об объектах государственного, военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", - сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в воскресенье.
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По словам начальника управления генштаба, в последние годы особое внимание странами НАТО уделяется организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий сопредельных Белоруссии государств. При этом, как указал Косыгин, акцент делается на развитие объектов военной инфраструктуры, обеспечивающей прием и размещение группировок войск НАТО.
Кроме того, он обратил внимание, что в планах польского военно-политического руководства – "в ближайшие пять лет увеличить численность со 110 тысяч до 200 тысяч военнослужащих". При этом, как констатировал начальник управления генштаба республики, в настоящее время в Польше формируется 18-я дивизия, и это еще одна "дополнительная дивизия", которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Белоруссии.
Косыгин добавил, что примерно по такому же пути, по увеличению численности своих национальных вооруженных сил, идут Литва, Латвия, численность ВС которых за последние годы увеличилась практически в два раза.
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НАТОПольшаРумынияБелоруссияЕвропаВ мире
 
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