https://ria.ru/20201206/nato-1587934398.html
В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе
В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе
НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T21:41
2020-12-06T21:41
2020-12-06T21:41
нато
польша
румыния
белоруссия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512746_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_655c9cda3505f465d7723980da7e70b8.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин."Натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе. Речь идет о европейском сегменте "ЕвроПРО" (противоракетной обороны - ред.). Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь - речь об объектах государственного, военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", - сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в воскресенье.По словам начальника управления генштаба, в последние годы особое внимание странами НАТО уделяется организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий сопредельных Белоруссии государств. При этом, как указал Косыгин, акцент делается на развитие объектов военной инфраструктуры, обеспечивающей прием и размещение группировок войск НАТО.Кроме того, он обратил внимание, что в планах польского военно-политического руководства – "в ближайшие пять лет увеличить численность со 110 тысяч до 200 тысяч военнослужащих". При этом, как констатировал начальник управления генштаба республики, в настоящее время в Польше формируется 18-я дивизия, и это еще одна "дополнительная дивизия", которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Белоруссии.Косыгин добавил, что примерно по такому же пути, по увеличению численности своих национальных вооруженных сил, идут Литва, Латвия, численность ВС которых за последние годы увеличилась практически в два раза.
https://ria.ru/20201206/belorussiya-1587931091.html
https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html
польша
румыния
белоруссия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512746_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_143f6d599b68361b6cca18c2ad1dccd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, польша, румыния, белоруссия, европа, в мире