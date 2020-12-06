https://ria.ru/20201206/nato-1587934398.html

В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе

В Белоруссии рассказали о развитии ударных возможностей сил НАТО в Европе

НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T21:41

2020-12-06T21:41

2020-12-06T21:41

нато

польша

румыния

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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе, заявил начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин."Натовцами активно развиваются ударные возможности коалиционных сил в Европе. Речь идет о европейском сегменте "ЕвроПРО" (противоракетной обороны - ред.). Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь - речь об объектах государственного, военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", - сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в воскресенье.По словам начальника управления генштаба, в последние годы особое внимание странами НАТО уделяется организации и выполнению комплексных мероприятий, совершенствованию оперативного оборудования национальных территорий сопредельных Белоруссии государств. При этом, как указал Косыгин, акцент делается на развитие объектов военной инфраструктуры, обеспечивающей прием и размещение группировок войск НАТО.Кроме того, он обратил внимание, что в планах польского военно-политического руководства – "в ближайшие пять лет увеличить численность со 110 тысяч до 200 тысяч военнослужащих". При этом, как констатировал начальник управления генштаба республики, в настоящее время в Польше формируется 18-я дивизия, и это еще одна "дополнительная дивизия", которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Белоруссии.Косыгин добавил, что примерно по такому же пути, по увеличению численности своих национальных вооруженных сил, идут Литва, Латвия, численность ВС которых за последние годы увеличилась практически в два раза.

https://ria.ru/20201206/belorussiya-1587931091.html

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587374230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, польша, румыния, белоруссия, европа, в мире