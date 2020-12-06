https://ria.ru/20201206/moshenniki-1587867852.html

Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России

Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России

Мошенники в России прикрываются именами известных на рынке брендов, чтобы выманивать деньги у начинающих инвесторов, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T08:08

2020-12-06T08:08

2020-12-06T11:39

россия

московская биржа

технологии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Мошенники в России прикрываются именами известных на рынке брендов, чтобы выманивать деньги у начинающих инвесторов, рассказал РИА Новости председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч."С начала года более 3,5 миллиона соотечественников открыли счета на Московской бирже. И есть полная уверенность, что эта тенденция продолжится в следующем году. Брокерский бизнес растет и вместе с популярностью у населения получает повышенное внимание мошенников, которые прикрываются именами известных на рынке брендов, чтобы выманивать деньги", — указал Салыч.Всего он выделил несколько схем, к которым прибегают мошенники. Так, они создают сайты-приманки и часто на них выкладывают украденные сканы лицензий крупных брокеров. В социальных сетях создают копии страниц инвестиционных компаний с якобы разрешительными документами, логотипами, фотографиями сотрудников, новостями и описанием продуктов.Также мошенники завлекают клиентов на бесплатные "курсы инвесторов", на которых предлагают начать работу на фондовом рынке. "Получается что-то вроде пирамиды, где первое время могут даже выплачивать какие-то проценты, чтобы усыпить бдительность", — пояснил Салыч.Еще одна уловка — это побуждение к участию в беспроигрышных лотереях и конкурсах, затем приз предлагают инвестировать на выгодных условиях. Клиент доверяет аферисту, продолжает инвестировать далее и терять деньги.И наконец, аферисты представляются личными консультантами известных компаний в вопросах инвестиций и предлагают свою помощь в организации выгодных вложений, заключил Салыч.

https://ria.ru/20201126/moshenniki-1586372785.html

https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html

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россия, московская биржа, технологии