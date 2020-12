https://ria.ru/20201206/monolit-1587874174.html

Стало известно, кто установил загадочный монолит в пустыне Юты

Стало известно, кто установил загадочный монолит в пустыне Юты

Американская арт-группа The Most Famous Artist заявила в Instagram, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американская арт-группа The Most Famous Artist заявила в Instagram, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта."Если под "вы" подразумеваете нас, то да", — ответила арт-группа в комментариях под одним из постов на вопрос, является ли она автором обелиска.Также The Most Famous Artist опубликовала в Instagram две фотографии, на которых мужчина работает над созданием обелиска. "Вы хотите сказать, что это были не инопланетяне?" — написала арт-группа.Кроме того, на своем сайте арт-группа заявила, что может продать появившийся в Юте монолит за 45 тысяч долларов. Доставка, как утверждает The Most Famous Artist, займет четыре-шесть недель.Ранее сообщалось, что сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена <...> неизвестной стороной". В конце ноября стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. На этой неделе стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния. Однако позднее его снесли вандалы.Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.

