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Мужчина упустил миллион фунтов из-за желания подруги помочь
Мужчина упустил миллион фунтов из-за желания подруги помочь
В Великобритании 32-летний мужчина по имени Джейкоб Саймон упустил выигрыш в лотерею в размере одного миллиона фунта стерлингов, так как его девушка решила... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:13
2020-12-06T17:13
2020-12-06T17:13
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в мире
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Великобритании 32-летний мужчина по имени Джейкоб Саймон упустил выигрыш в лотерею в размере одного миллиона фунта стерлингов, так как его девушка решила сменить комбинацию цифр, которую они давно использовали. Об этом сообщает таблоид The Sun. По его словам, в течение года они выбирали одни и те же номера в лотереи, но безрезультатно.В этот раз девушка Джейкоба поменяла цифры. В результате выиграла комбинация, которую пара использовала целый год.Джейкоб рассказал, что не смотрел розыгрыш, однако девушка сразу призналась ему, что их номера совпали, только она поменяла цифры местами."Я думал, что она шутит", — признался мужчина. По словам Джейкоба, они даже немного поссорились.
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великобритания, в мире
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости
. В Великобритании 32-летний мужчина по имени Джейкоб Саймон упустил выигрыш в лотерею в размере одного миллиона фунта стерлингов, так как его девушка решила сменить комбинацию цифр, которую они давно использовали. Об этом сообщает таблоид The Sun
.
По его словам, в течение года они выбирали одни и те же номера в лотереи, но безрезультатно.
В этот раз девушка Джейкоба поменяла цифры. В результате выиграла комбинация, которую пара использовала целый год.
Джейкоб рассказал, что не смотрел розыгрыш, однако девушка сразу призналась ему, что их номера совпали, только она поменяла цифры местами.
"Я думал, что она шутит", — признался мужчина.
По словам Джейкоба, они даже немного поссорились.