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Адвокат рассказал, как обманывают с кредитами заболевших COVID-19
Адвокат рассказал, как обманывают с кредитами заболевших COVID-19
Бывает, что мошенники обманными путями, маскируясь под официальные инстанции, заполучают персональные данные заболевших COVID-19 россиян, а затем оформляют от... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T02:26
2020-12-06T03:08
надежда ермолаева
коронавирус covid-19
кредит
происшествия
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Бывает, что мошенники обманными путями, маскируясь под официальные инстанции, заполучают персональные данные заболевших COVID-19 россиян, а затем оформляют от их имени заявку на кредит. Если вы столкнулись с этим, знайте – действовать надо сразу, как только вам приходит сообщение об одобрении займа, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева.Сразу же нужно записать в одобрившую кредит организацию или банк заявление о том, что это происки злоумышленников, а истинный владелец персональных данных никаких кредитов не просил. Параллельно нужно подать заявление в органы внутренних дел о совершении преступления или его попытки. В полиции заявление обязаны его зарегистрировать и в течение трех дней принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. В ряде случаев срок может быть продлен. Согласно 159 УК РФ, мошенничество свыше 10 тысяч рублей может быть признано значительным ущербом для гражданина. Если ущерб свыше 250 тысяч рублей, он считается крупным, а свыше 1 миллиона рублей – особо крупным, это тяжкое преступление. Если же потерпевший лишился в результате мошеннических действий квартиры или другой жилой недвижимости, то злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.Адвокат констатировала, что пандемия и всеобщий локдаун коренным образом изменили криминогенную обстановку. По данным МВД, за девять месяцев 2020 года число краж средств с карт граждан при помощи выманивания их персональных данных выросло в несколько раз.
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надежда ермолаева, коронавирус covid-19, кредит, происшествия

Адвокат рассказал, как обманывают с кредитами заболевших COVID-19

02:26 06.12.2020 (обновлено: 03:08 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Бывает, что мошенники обманными путями, маскируясь под официальные инстанции, заполучают персональные данные заболевших COVID-19 россиян, а затем оформляют от их имени заявку на кредит. Если вы столкнулись с этим, знайте – действовать надо сразу, как только вам приходит сообщение об одобрении займа, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева.
Сразу же нужно записать в одобрившую кредит организацию или банк заявление о том, что это происки злоумышленников, а истинный владелец персональных данных никаких кредитов не просил. Параллельно нужно подать заявление в органы внутренних дел о совершении преступления или его попытки. В полиции заявление обязаны его зарегистрировать и в течение трех дней принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. В ряде случаев срок может быть продлен.
"Решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано заинтересованными лицами руководителю следственного органа, прокурору или в суд", - отметила Ермолаева.
Согласно 159 УК РФ, мошенничество свыше 10 тысяч рублей может быть признано значительным ущербом для гражданина. Если ущерб свыше 250 тысяч рублей, он считается крупным, а свыше 1 миллиона рублей – особо крупным, это тяжкое преступление. Если же потерпевший лишился в результате мошеннических действий квартиры или другой жилой недвижимости, то злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Адвокат констатировала, что пандемия и всеобщий локдаун коренным образом изменили криминогенную обстановку. По данным МВД, за девять месяцев 2020 года число краж средств с карт граждан при помощи выманивания их персональных данных выросло в несколько раз.
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Надежда ЕрмолаеваКоронавирус COVID-19КредитПроисшествия
 
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