https://ria.ru/20201206/korrespondent-1587898489.html

В Минске задержали двух российских журналисток

В Минске задержали двух российских журналисток

Корреспондент РИА Новости, освещавшая акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена в одно из отделений милиции белорусской столицы. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T14:50

2020-12-06T14:50

2020-12-06T15:20

светлана тихановская

александр лукашенко

мид белоруссии

в мире

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена в одно из отделений милиции белорусской столицы.Корреспондент, имеющая действительную аккредитацию МИД Белоруссии, позволяющую осуществлять журналистскую деятельность на территории республики, освещала несанкционированную акцию протеста белорусской оппозиции в районе Партизанского проспекта в Минске. Связь с журналисткой пропала после того, как она сообщила, что участники акции стали разбегаться. Местные жители в соцсетях сообщили о задержаниях в районе станции метро "Партизанская". Спустя некоторое время она сообщила в смс, что находится в РУВД Заводского района в Минске.По ее данным, вместе с ней находится корреспондент агентства "Интерфакс", которая также освещала акцию протеста в районе Партизанского проспекта.В конце ноября корреспондента РИА Новости уже задерживали во время освещения протестов, так же с аккредитацией, впоследствии милиция отпустила ее без объяснения причин задержания.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

минск

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светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, в мире, минск, белоруссия