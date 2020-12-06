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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201206/korrespondent-1587898489.html
В Минске задержали двух российских журналисток
В Минске задержали двух российских журналисток
Корреспондент РИА Новости, освещавшая акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена в одно из отделений милиции белорусской столицы. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:50
2020-12-06T15:20
светлана тихановская
александр лукашенко
мид белоруссии
в мире
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена в одно из отделений милиции белорусской столицы.Корреспондент, имеющая действительную аккредитацию МИД Белоруссии, позволяющую осуществлять журналистскую деятельность на территории республики, освещала несанкционированную акцию протеста белорусской оппозиции в районе Партизанского проспекта в Минске. Связь с журналисткой пропала после того, как она сообщила, что участники акции стали разбегаться. Местные жители в соцсетях сообщили о задержаниях в районе станции метро "Партизанская". Спустя некоторое время она сообщила в смс, что находится в РУВД Заводского района в Минске.По ее данным, вместе с ней находится корреспондент агентства "Интерфакс", которая также освещала акцию протеста в районе Партизанского проспекта.В конце ноября корреспондента РИА Новости уже задерживали во время освещения протестов, так же с аккредитацией, впоследствии милиция отпустила ее без объяснения причин задержания.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, в мире, минск, белоруссия

В Минске задержали двух российских журналисток

14:50 06.12.2020 (обновлено: 15:20 06.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая акцию протеста в Минске, сообщила, что доставлена в одно из отделений милиции белорусской столицы.
Корреспондент, имеющая действительную аккредитацию МИД Белоруссии, позволяющую осуществлять журналистскую деятельность на территории республики, освещала несанкционированную акцию протеста белорусской оппозиции в районе Партизанского проспекта в Минске. Связь с журналисткой пропала после того, как она сообщила, что участники акции стали разбегаться. Местные жители в соцсетях сообщили о задержаниях в районе станции метро "Партизанская". Спустя некоторое время она сообщила в смс, что находится в РУВД Заводского района в Минске.
По ее данным, вместе с ней находится корреспондент агентства "Интерфакс", которая также освещала акцию протеста в районе Партизанского проспекта.
В конце ноября корреспондента РИА Новости уже задерживали во время освещения протестов, так же с аккредитацией, впоследствии милиция отпустила ее без объяснения причин задержания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииВ миреМинскБелоруссия
 
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