https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587881354.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T11:24
2020-12-06T11:24
2020-12-06T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
республика калмыкия
оренбургская область
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,2%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%, 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
республика калмыкия
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РИА Новости
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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, республика калмыкия, оренбургская область