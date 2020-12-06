https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587881354.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T11:24

2020-12-06T11:24

2020-12-06T11:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

республика калмыкия

оренбургская область

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Чукотском автономном округе - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,2%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%, 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

республика калмыкия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, республика калмыкия, оренбургская область