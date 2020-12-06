https://ria.ru/20201206/dieta-1587908561.html
Врачи рассказали, как подобрать работающую диету
Врачи рассказали, как подобрать работающую диету
Врачи и специалисты по питанию в беседе с порталом Today дали простые советы, как подобрать диету. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:30
2020-12-06T16:30
2020-12-06T16:30
похудение
диеты
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Врачи и специалисты по питанию в беседе с порталом Today дали простые советы, как подобрать диету. Так, по словам доцента кафедры питания Гарвардской медицинской школы Дейрдре Тобиас, нужно определиться с целью изменения питания. Она отметила, что различные диеты по-разному влияют на тело.По ее словам, нужно решить: хочет ли человек похудеть или набрать вес, или диета необходима для того, чтобы улучшить состояние здоровья. Возможно, человек готовится к соревнованиям. Ответы на эти вопросы, по словам врача, помогут определиться с путем, которому нужно следовать при изменении своего рациона.По словам Тобиас, похудеть можно на любой диете с ограничением количества калорий, однако соблюдать слишком жесткие диеты в течение долгого времени сложно.Она посоветовала обратиться к диетологу или врачу. Врач, по словам эксперта, поможет не только следить за прогрессом, но и справиться с возникшим в результате ограничений дефицитом микроэлементов или любых других проблемах. Так, например, если человек планирует отказаться от мяса или других продуктов, то диетолог сможет оценить, подходит ли это ограничение человеку, а также оценит перспективы влияния подобных мер на здоровье. Кроме того, диетолог поможет убедиться, что замена продуктов будет правильной.Специалист по контролю веса Джоуи Гончур согласился с необходимостью обращения к диетологу, так как тот сможет помочь освоиться с ограничениями в повседневной жизни, например, при посещении ресторана или в гостях. Кроме того, он предложил постепенно вносить изменения в рацион, а не ставить строгие рамки сразу.Врач и консультант по питанию Кари Андерсон предупредила, что строгие диеты могут сыграть злую шутку с человеком. По ее словам, нужно осторожно относиться к диетам, которые исключают целые группы продуктов: отказ от них в может привести к кратковременной потере веса, однако в долгосрочной перспективе из-за их отсутствия состояние здоровья может ухудшиться. Кроме того, консультант предупредила, что при строгих ограничениях человек может сорваться и переесть запрещенный продукт. Поэтому она предложила выбрать диету, которая включает любимые продукты, например, шоколад или картофель фри, но относиться к ним нужно, как к угощению или лакомству.
https://rsport.ria.ru/20201202/produkty-1587416320.html
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похудение, диеты, общество
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости
. Врачи и специалисты по питанию в беседе с порталом Today
дали простые советы, как подобрать диету
.
Так, по словам доцента кафедры питания Гарвардской медицинской школы Дейрдре Тобиас, нужно определиться с целью изменения питания. Она отметила, что различные диеты по-разному влияют на тело.
По ее словам, нужно решить: хочет ли человек похудеть или набрать вес, или диета необходима для того, чтобы улучшить состояние здоровья. Возможно, человек готовится к соревнованиям. Ответы на эти вопросы, по словам врача, помогут определиться с путем, которому нужно следовать при изменении своего рациона.
По словам Тобиас, похудеть можно на любой диете с ограничением количества калорий, однако соблюдать слишком жесткие диеты в течение долгого времени сложно.
Она посоветовала обратиться к диетологу или врачу. Врач, по словам эксперта, поможет не только следить за прогрессом, но и справиться с возникшим в результате ограничений дефицитом микроэлементов или любых других проблемах. Так, например, если человек планирует отказаться от мяса или других продуктов, то диетолог сможет оценить, подходит ли это ограничение человеку, а также оценит перспективы влияния подобных мер на здоровье. Кроме того, диетолог поможет убедиться, что замена продуктов будет правильной.
Специалист по контролю веса Джоуи Гончур согласился с необходимостью обращения к диетологу, так как тот сможет помочь освоиться с ограничениями в повседневной жизни, например, при посещении ресторана или в гостях. Кроме того, он предложил постепенно вносить изменения в рацион, а не ставить строгие рамки сразу.
Врач и консультант по питанию Кари Андерсон предупредила, что строгие диеты могут сыграть злую шутку с человеком. По ее словам, нужно осторожно относиться к диетам, которые исключают целые группы продуктов: отказ от них в может привести к кратковременной потере веса, однако в долгосрочной перспективе из-за их отсутствия состояние здоровья может ухудшиться. Кроме того, консультант предупредила, что при строгих ограничениях человек может сорваться и переесть запрещенный продукт. Поэтому она предложила выбрать диету, которая включает любимые продукты, например, шоколад или картофель фри, но относиться к ним нужно, как к угощению или лакомству.