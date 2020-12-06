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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201206/belorussiya-1587931091.html
Минск обвинил НАТО в подготовке к применению силы против Белоруссии
Минск обвинил НАТО в подготовке к применению силы против Белоруссии
Белоруссия обеспокоена ростом оборонных расходов на 30-40 процентов в соседних странах, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T20:46
2020-12-06T21:13
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Белоруссия обеспокоена ростом оборонных расходов на 30-40 процентов в соседних странах, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.По его словам, у белорусской стороны в который раз возникает логический вопрос: "для чего и для кого, против кого они (приготовления. — Прим. ред.) направлены?" Как отметил Косыгин, "вразумительных ответов" на данные вопросы у Минска до сих пор нет.Он указал также, что в случае резкого обострения военно-политической и стратегической обстановки "проводимые мероприятия позволят военному руководству США и НАТО в короткие сроки создать в Восточной Европе ударные группировки войск сил и подготовить их к боевому применению"."А с учетом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов нашей страны к Польше, уже развернутые группировки войск сил из состава ОВС НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше, Литве, могут быть задействованы, конечно же, в настоящее время", — заявил Косыгин.Начальник управления Генштаба заверил, что военные Белоруссии понимают, что происходит вокруг страны, анализируют и отслеживают "все протекающие процессы". Исходя из обстановки, по словам Косыгина, с белорусской стороны "идет адекватное реагирование". "Наша реакция четкая и понятная всем: вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны", — заключил он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, в мире

Минск обвинил НАТО в подготовке к применению силы против Белоруссии

20:46 06.12.2020 (обновлено: 21:13 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Белоруссия обеспокоена ростом оборонных расходов на 30-40 процентов в соседних странах, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

"США и НАТО наращивают усиления по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии. В частности, миссией ОВС (Объединенных вооруженных сил. — Прим. ред.) НАТО по охране воздушного пространства Прибалтийских государств задействуются самолеты. Раньше их было четыре, сегодня их 15. Интенсивность боевых полетов в разы увеличилась, особенно последнее время, составляет практически до 40 полетов в день", — сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ.

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По его словам, у белорусской стороны в который раз возникает логический вопрос: "для чего и для кого, против кого они (приготовления. — Прим. ред.) направлены?" Как отметил Косыгин, "вразумительных ответов" на данные вопросы у Минска до сих пор нет.

"Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил. По нашей оценке, в ближайшей перспективе тенденция к наращиванию иностранного военного присутствия на территории соседних с нашей страной государств сохранится", — заявил начальник управления.

Он указал также, что в случае резкого обострения военно-политической и стратегической обстановки "проводимые мероприятия позволят военному руководству США и НАТО в короткие сроки создать в Восточной Европе ударные группировки войск сил и подготовить их к боевому применению".
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Начальник управления Генштаба заверил, что военные Белоруссии понимают, что происходит вокруг страны, анализируют и отслеживают "все протекающие процессы". Исходя из обстановки, по словам Косыгина, с белорусской стороны "идет адекватное реагирование".
"Наша реакция четкая и понятная всем: вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны", — заключил он.
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