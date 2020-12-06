https://ria.ru/20201206/belorussiya-1587931091.html

Минск обвинил НАТО в подготовке к применению силы против Белоруссии

Минск обвинил НАТО в подготовке к применению силы против Белоруссии

Белоруссия обеспокоена ростом оборонных расходов на 30-40 процентов в соседних странах, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T20:46

2020-12-06T20:46

2020-12-06T21:13

протесты в белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Белоруссия обеспокоена ростом оборонных расходов на 30-40 процентов в соседних странах, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил республики Руслан Косыгин.По его словам, у белорусской стороны в который раз возникает логический вопрос: "для чего и для кого, против кого они (приготовления. — Прим. ред.) направлены?" Как отметил Косыгин, "вразумительных ответов" на данные вопросы у Минска до сих пор нет.Он указал также, что в случае резкого обострения военно-политической и стратегической обстановки "проводимые мероприятия позволят военному руководству США и НАТО в короткие сроки создать в Восточной Европе ударные группировки войск сил и подготовить их к боевому применению"."А с учетом высказываний отдельных политиков об исторической принадлежности западных регионов нашей страны к Польше, уже развернутые группировки войск сил из состава ОВС НАТО, которые сегодня располагаются в том числе в Польше, Литве, могут быть задействованы, конечно же, в настоящее время", — заявил Косыгин.Начальник управления Генштаба заверил, что военные Белоруссии понимают, что происходит вокруг страны, анализируют и отслеживают "все протекающие процессы". Исходя из обстановки, по словам Косыгина, с белорусской стороны "идет адекватное реагирование". "Наша реакция четкая и понятная всем: вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны", — заключил он.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20200830/belorussiya-1576501021.html

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586630180.html

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александр лукашенко, нато, польша, белоруссия, в мире