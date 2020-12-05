https://ria.ru/20201205/zanzibar-1587800578.html

Стало известно о втором случае смерти россиянина после тура на Занзибар

Стало известно о втором случае смерти россиянина после тура на Занзибар

Несмотря на то, что риск заразиться малярией на Занзибаре минимален, стало известно уже о втором смертельном случае, произошедшем с российским туристом после... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:57

2020-12-05T12:57

2020-12-05T12:57

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что риск заразиться малярией на Занзибаре минимален, стало известно уже о втором смертельном случае, произошедшем с российским туристом после возвращения с острова, сообщает TourDom.ru. Житель Казани Марат Якупов отдыхал на курорте в ноябре. Через шесть дней после прибытия на родину у него поднялась температура. Прочитав в СМИ новость о смерти бизнесмена Александра Донского-младшего, у которого были аналогичные симптомы после возвращения в Россию, Марат обратился в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы подтвердили, что турист заразился тропической малярией. Через день в результате осложнения болезни у него отказали внутренние органы, что и привело к летальному исходу. Одновременно с Маратом малярией заболел еще один житель Казани, с которым мужчина познакомился на острове. По информации местного Роспотребнадзора, в Татарстане в текущем году зарегистрировано два завозных случая малярии из Занзибара, один из пациентов скончался. Как поясняют эксперты по направлению, на самом Занзибаре не проводятся сафари, гостей возят на материк, в национальные парки. Инкубационный период при заражении малярией может длиться от семи дней до трех лет, в зависимости от вида возбудителя. Вакцина от болезни до сих пор в стадии разработки, но есть препараты для профилактики, которые может назначить врач перед поездкой. Риск заразиться малярией существует в 89 государствах, преимущественно в Африке, Азии и на Американском континенте. В Роспотребнадзоре рекомендуют туристам, отправляющимся на отдых за границу, заблаговременно узнавать о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Селиться в отелях, которые обрабатывают помещения средствами от комаров. Следить за тем, чтобы на окнах в объектах проживания были антимоскитные сетки. Пользоваться репеллентами. По возможности, носить одежду, закрывающую руки и ноги, особенно во влажных лесах или ночью, когда комары наиболее активны.

https://ria.ru/20200806/1575442037.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, малярия, новости - туризм, занзибар, танзания, отдых