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https://ria.ru/20201205/zanzibar-1587800578.html
Стало известно о втором случае смерти россиянина после тура на Занзибар
Стало известно о втором случае смерти россиянина после тура на Занзибар
Несмотря на то, что риск заразиться малярией на Занзибаре минимален, стало известно уже о втором смертельном случае, произошедшем с российским туристом после... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:57
2020-12-05T12:57
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что риск заразиться малярией на Занзибаре минимален, стало известно уже о втором смертельном случае, произошедшем с российским туристом после возвращения с острова, сообщает TourDom.ru. Житель Казани Марат Якупов отдыхал на курорте в ноябре. Через шесть дней после прибытия на родину у него поднялась температура. Прочитав в СМИ новость о смерти бизнесмена Александра Донского-младшего, у которого были аналогичные симптомы после возвращения в Россию, Марат обратился в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы подтвердили, что турист заразился тропической малярией. Через день в результате осложнения болезни у него отказали внутренние органы, что и привело к летальному исходу. Одновременно с Маратом малярией заболел еще один житель Казани, с которым мужчина познакомился на острове. По информации местного Роспотребнадзора, в Татарстане в текущем году зарегистрировано два завозных случая малярии из Занзибара, один из пациентов скончался. Как поясняют эксперты по направлению, на самом Занзибаре не проводятся сафари, гостей возят на материк, в национальные парки. Инкубационный период при заражении малярией может длиться от семи дней до трех лет, в зависимости от вида возбудителя. Вакцина от болезни до сих пор в стадии разработки, но есть препараты для профилактики, которые может назначить врач перед поездкой. Риск заразиться малярией существует в 89 государствах, преимущественно в Африке, Азии и на Американском континенте. В Роспотребнадзоре рекомендуют туристам, отправляющимся на отдых за границу, заблаговременно узнавать о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Селиться в отелях, которые обрабатывают помещения средствами от комаров. Следить за тем, чтобы на окнах в объектах проживания были антимоскитные сетки. Пользоваться репеллентами. По возможности, носить одежду, закрывающую руки и ноги, особенно во влажных лесах или ночью, когда комары наиболее активны.
https://ria.ru/20200806/1575442037.html
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туризм, туристы, малярия, новости - туризм, занзибар, танзания, отдых

Стало известно о втором случае смерти россиянина после тура на Занзибар

12:57 05.12.2020
 
© Фото : Pixabay / Rohan ReddyЗакат на пляже Занзибара
Закат на пляже Занзибара - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Pixabay / Rohan Reddy
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что риск заразиться малярией на Занзибаре минимален, стало известно уже о втором смертельном случае, произошедшем с российским туристом после возвращения с острова, сообщает TourDom.ru.
Житель Казани Марат Якупов отдыхал на курорте в ноябре. Через шесть дней после прибытия на родину у него поднялась температура. Прочитав в СМИ новость о смерти бизнесмена Александра Донского-младшего, у которого были аналогичные симптомы после возвращения в Россию, Марат обратился в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы подтвердили, что турист заразился тропической малярией. Через день в результате осложнения болезни у него отказали внутренние органы, что и привело к летальному исходу.
Одновременно с Маратом малярией заболел еще один житель Казани, с которым мужчина познакомился на острове. По информации местного Роспотребнадзора, в Татарстане в текущем году зарегистрировано два завозных случая малярии из Занзибара, один из пациентов скончался.
"Туристы поехали на сафари, неожиданно пошел сильный проливной дождь. По этой причине они не смогли вернуться в отель. Развели костер и ночевали в пустыне, где было большое количество кровососущих насекомых", — уточняют в ведомстве.
Как поясняют эксперты по направлению, на самом Занзибаре не проводятся сафари, гостей возят на материк, в национальные парки.
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Инкубационный период при заражении малярией может длиться от семи дней до трех лет, в зависимости от вида возбудителя. Вакцина от болезни до сих пор в стадии разработки, но есть препараты для профилактики, которые может назначить врач перед поездкой. Риск заразиться малярией существует в 89 государствах, преимущественно в Африке, Азии и на Американском континенте.
В Роспотребнадзоре рекомендуют туристам, отправляющимся на отдых за границу, заблаговременно узнавать о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Селиться в отелях, которые обрабатывают помещения средствами от комаров. Следить за тем, чтобы на окнах в объектах проживания были антимоскитные сетки. Пользоваться репеллентами. По возможности, носить одежду, закрывающую руки и ноги, особенно во влажных лесах или ночью, когда комары наиболее активны.
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