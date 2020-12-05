https://ria.ru/20201205/zakonoproekt-1587798555.html
Правительство одобрило проект изменений в закон о ведомственной охране
Правительство одобрило проект изменений в закон о ведомственной охране
Правительство РФ одобрило проект внесения изменений в закон о ведомственной охране, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:36
2020-12-05T12:36
2020-12-05T12:36
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект внесения изменений в закон о ведомственной охране, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведомственной охране" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие этого законопроекта позволит исключить случаи охраны подразделениями ведомственной охраны тех объектов, которые не относятся к сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Кроме того, законопроектом уточняются отдельные вопросы организации деятельности подразделений ведомственной охраны.
https://ria.ru/20201203/pravitelstvo-1587511080.html
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