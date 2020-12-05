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Правительство одобрило проект изменений в закон о ведомственной охране
Правительство одобрило проект изменений в закон о ведомственной охране
Правительство РФ одобрило проект внесения изменений в закон о ведомственной охране, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:36
2020-12-05T12:36
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект внесения изменений в закон о ведомственной охране, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведомственной охране" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что принятие этого законопроекта позволит исключить случаи охраны подразделениями ведомственной охраны тех объектов, которые не относятся к сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Кроме того, законопроектом уточняются отдельные вопросы организации деятельности подразделений ведомственной охраны.
https://ria.ru/20201203/pravitelstvo-1587511080.html
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россия, госдума рф, правительство рф, общество

Правительство одобрило проект изменений в закон о ведомственной охране

12:36 05.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект внесения изменений в закон о ведомственной охране, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ведомственной охране" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Отмечается, что принятие этого законопроекта позволит исключить случаи охраны подразделениями ведомственной охраны тех объектов, которые не относятся к сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Кроме того, законопроектом уточняются отдельные вопросы организации деятельности подразделений ведомственной охраны.
 
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