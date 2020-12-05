https://ria.ru/20201205/zakharova-1587857948.html

Захарова отреагировала на призыв США к ЕС остановить "Северный поток — 2"

Захарова отреагировала на призыв США к ЕС остановить "Северный поток — 2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв США к ЕС и ФРГ наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2"... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T23:08

2020-12-05T23:08

2020-12-06T02:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

северный поток — 2

мария захарова

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв США к ЕС и ФРГ наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток — 2" политической агрессией и призвала Вашингтон "играть по правилам".Как ранее заявила газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла США в Берлине Робин Куинвилл, соответствующее решение Германии и Европейского союза стало бы четким сигналом, что ЕС больше не будет мириться с "постоянным злонамеренным поведением России". По ее словам, российский проект — это "политический инструмент", направленный на то, "чтобы обойти Украину и разделить Европу".Как написала Захарова в Facebook, 5 марта 2014 года в The Washington Times вышла статья с "ровно противоположным заголовком: "Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад". Дипломат назвала такое "совпадение" фантастикой."В статье говорится: "В памятной записке для Белого дома в июле 1981 года советники в администрации Рональда Рейгана призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу, предупреждая, что это ослабит позиции Запада", — привела Захарова выдержку из материала СМИ.Тогда стратегия Пентагона заключалась в "ограничении экономических рычагов советского влияния на Запад".Захарова привела цитату экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, заявившую в 2006 году, что "нельзя играть против правил". "Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам". Знаете, кто сказал? Кондолиза Райс — и снова в контексте российского газа (цитата по той же The Washington Times, 6 января 2006 года). Время вернуло США их же призыв", — заключила дипломат.США и "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила в нем участие.Накануне в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, ЕК и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку магистрали в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587720203.html

https://ria.ru/20201204/potok-1587682666.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

украина

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, северный поток — 2, мария захарова, министерство обороны сша