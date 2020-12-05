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Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря нерабочим днем
Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря нерабочим днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T19:07
2020-12-05T19:07
андрей чибис
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году."31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями", - написал Чибис.Ранее главы ряда регионов России также приняли аналогичные решения, некоторые организовали голосование на своих страницах в соцсетях, чтобы жители высказали свое мнение относительно того, быть ли последнему дню года нерабочим.
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андрей чибис, мурманская область, общество

Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря нерабочим днем

19:07 05.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис принимает участие в Международном форуме "Дни Арктики и Антарктики" в Москве
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принимает участие в Международном форуме Дни Арктики и Антарктики в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году.
"31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями", - написал Чибис.
Ранее главы ряда регионов России также приняли аналогичные решения, некоторые организовали голосование на своих страницах в соцсетях, чтобы жители высказали свое мнение относительно того, быть ли последнему дню года нерабочим.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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