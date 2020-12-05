https://ria.ru/20201205/vykhodnye-1587839573.html

Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря нерабочим днем

Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря нерабочим днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T19:07

2020-12-05T19:07

2020-12-05T19:07

андрей чибис

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году."31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями", - написал Чибис.Ранее главы ряда регионов России также приняли аналогичные решения, некоторые организовали голосование на своих страницах в соцсетях, чтобы жители высказали свое мнение относительно того, быть ли последнему дню года нерабочим.

https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html

мурманская область

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андрей чибис, мурманская область, общество