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Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря нерабочим днем
Губернатор Мурманской области объявил 31 декабря нерабочим днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T19:07
2020-12-05T19:07
2020-12-05T19:07
андрей чибис
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году."31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями", - написал Чибис.Ранее главы ряда регионов России также приняли аналогичные решения, некоторые организовали голосование на своих страницах в соцсетях, чтобы жители высказали свое мнение относительно того, быть ли последнему дню года нерабочим.
https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html
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андрей чибис, мурманская область, общество