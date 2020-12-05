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Штаб Трампа пытается оспорить результаты выборов в штате Джорджия

Штаб Трампа пытается оспорить результаты выборов в штате Джорджия

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты выборов в штате Джорджия. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T01:47

2020-12-05T01:47

2020-12-05T01:47

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты выборов в штате Джорджия.Ранее СМИ со ссылкой на отчет штаба сообщали, что предвыборный штаб Трампа потратил почти 9 миллионов долларов, пытаясь оспорить результаты выборов, более 2 миллионов ушло на юристов и консультантов.Согласно документам, речь идет о расходах на сумму около 8,8 миллиона долларов за период с 15 октября по 23 ноября, которые были отнесены к категории "пересчет". Оплата юридических услуг и консультаций на сумму около 2,3 миллиона долларов стала второй по величине группой расходов. Больше всего кампания потратила на оплату частичного пересчета в Висконсине - 3 миллиона долларов.Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.

джорджия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире