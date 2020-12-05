Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201205/vybory-1587771806.html
Штаб Трампа пытается оспорить результаты выборов в штате Джорджия
Штаб Трампа пытается оспорить результаты выборов в штате Джорджия
Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты выборов в штате Джорджия. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T01:47
2020-12-05T01:47
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582945402_0:7:2705:1529_1400x0_80_0_0_b8425fffa916d174cb5abef3ec8d8f46.jpg
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты выборов в штате Джорджия.Ранее СМИ со ссылкой на отчет штаба сообщали, что предвыборный штаб Трампа потратил почти 9 миллионов долларов, пытаясь оспорить результаты выборов, более 2 миллионов ушло на юристов и консультантов.Согласно документам, речь идет о расходах на сумму около 8,8 миллиона долларов за период с 15 октября по 23 ноября, которые были отнесены к категории "пересчет". Оплата юридических услуг и консультаций на сумму около 2,3 миллиона долларов стала второй по величине группой расходов. Больше всего кампания потратила на оплату частичного пересчета в Висконсине - 3 миллиона долларов.Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582945402_0:0:2705:2030_1400x0_80_0_0_b167182b75e07a57ec4eb1d80015128e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Штаб Трампа пытается оспорить результаты выборов в штате Джорджия

01:47 05.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИзбиратель во время голосования на выборах президента США
Избиратель во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты выборов в штате Джорджия.
"Штаб Трампа подает заявление о выборах в Джорджии, задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты", - говорится в сообщении штаба в Twitter.
Ранее СМИ со ссылкой на отчет штаба сообщали, что предвыборный штаб Трампа потратил почти 9 миллионов долларов, пытаясь оспорить результаты выборов, более 2 миллионов ушло на юристов и консультантов.
Согласно документам, речь идет о расходах на сумму около 8,8 миллиона долларов за период с 15 октября по 23 ноября, которые были отнесены к категории "пересчет". Оплата юридических услуг и консультаций на сумму около 2,3 миллиона долларов стала второй по величине группой расходов. Больше всего кампания потратила на оплату частичного пересчета в Висконсине - 3 миллиона долларов.
Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ
09:00Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
Лента новостейМолния