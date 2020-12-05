Штаб Трампа пытается оспорить результаты выборов в штате Джорджия
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкИзбиратель во время голосования на выборах президента США
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты выборов в штате Джорджия.
"Штаб Трампа подает заявление о выборах в Джорджии, задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты", - говорится в сообщении штаба в Twitter.
Ранее СМИ со ссылкой на отчет штаба сообщали, что предвыборный штаб Трампа потратил почти 9 миллионов долларов, пытаясь оспорить результаты выборов, более 2 миллионов ушло на юристов и консультантов.
Согласно документам, речь идет о расходах на сумму около 8,8 миллиона долларов за период с 15 октября по 23 ноября, которые были отнесены к категории "пересчет". Оплата юридических услуг и консультаций на сумму около 2,3 миллиона долларов стала второй по величине группой расходов. Больше всего кампания потратила на оплату частичного пересчета в Висконсине - 3 миллиона долларов.
Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.