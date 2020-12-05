Воробьев возложил цветы в годовщину начала контрнаступления под Москвой
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в честь 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, сообщает пресс-служба облправительства.
"Хочу вместе с ребятами низко поклониться всем нашим ветеранам. Мы не стали их сегодня беспокоить по понятной причине. Сегодня особенный день - день начала контрнаступления. Были очень тяжёлые, кровопролитные бои под Москвой, в них полегло огромное количество наших предков. 79 лет уже прошло, но ребята это изучают, знают. Спасибо всем нашим ветеранам и тем, кто занимается патриотическим воспитанием. Вечная память нашим героям!" - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Кадетский класс создан в лобненской школе №3 имени Героя Советского Союза Василия Борисова. Особое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию, физкультуре, строевой, огневой, медицинской подготовке, хореографии, хоровому пению. Ребята участвуют в парадах, несут Вахту памяти, многие затем выбирают военные профессии.
"В парке "Патриот" мы вместе с министерством обороны построили лагерь для патриотического воспитания. Там можно преодолевать полосу препятствий, стрелять, маршировать, изучать разные военные науки. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим в этот лагерь на 5-дневные сборы", - сказал Воробьев во время общения с ребятами.
В России в субботу отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Пятого декабря является одним из Дней воинской славы России. Семьдесят девять лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.