https://ria.ru/20201205/vorobev-1587826219.html

Воробьев возложил цветы в годовщину начала контрнаступления под Москвой

Воробьев возложил цветы в годовщину начала контрнаступления под Москвой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в честь 79-й... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T17:00

2020-12-05T17:00

2020-12-05T17:00

новости подмосковья

александровское

патриот

андрей воробьев

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587825723_0:197:1890:1260_1400x0_80_0_0_182c43e4b3837c51dec66879ca736b4f.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в честь 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, сообщает пресс-служба облправительства."Хочу вместе с ребятами низко поклониться всем нашим ветеранам. Мы не стали их сегодня беспокоить по понятной причине. Сегодня особенный день - день начала контрнаступления. Были очень тяжёлые, кровопролитные бои под Москвой, в них полегло огромное количество наших предков. 79 лет уже прошло, но ребята это изучают, знают. Спасибо всем нашим ветеранам и тем, кто занимается патриотическим воспитанием. Вечная память нашим героям!" - приводятся в сообщении слова Воробьева.Кадетский класс создан в лобненской школе №3 имени Героя Советского Союза Василия Борисова. Особое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию, физкультуре, строевой, огневой, медицинской подготовке, хореографии, хоровому пению. Ребята участвуют в парадах, несут Вахту памяти, многие затем выбирают военные профессии. "В парке "Патриот" мы вместе с министерством обороны построили лагерь для патриотического воспитания. Там можно преодолевать полосу препятствий, стрелять, маршировать, изучать разные военные науки. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим в этот лагерь на 5-дневные сборы", - сказал Воробьев во время общения с ребятами. В России в субботу отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Пятого декабря является одним из Дней воинской славы России. Семьдесят девять лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.

https://ria.ru/20201205/godovschina-1587799196.html

https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html

https://ria.ru/20201205/krakh-operatsii-tayfun-kak-sovetskaya-armiya-pereshla-v-kontrnastuplenie-1587777397.html

александровское

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александровское, патриот, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество