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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201205/vorobev-1587826219.html
Воробьев возложил цветы в годовщину начала контрнаступления под Москвой
Воробьев возложил цветы в годовщину начала контрнаступления под Москвой
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в честь 79-й... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T17:00
2020-12-05T17:00
новости подмосковья
александровское
патриот
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья&nbsp;Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к&nbsp;Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в честь&nbsp;79-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, сообщает пресс-служба облправительства."Хочу вместе с ребятами низко поклониться всем нашим ветеранам. Мы не стали их сегодня беспокоить по понятной причине. Сегодня особенный день - день начала контрнаступления. Были очень тяжёлые, кровопролитные бои под Москвой, в них полегло огромное количество наших предков. 79 лет уже прошло, но ребята это изучают, знают. Спасибо всем нашим ветеранам и тем, кто занимается патриотическим воспитанием. Вечная память нашим героям!" - приводятся в сообщении слова Воробьева.Кадетский класс создан в&nbsp;лобненской школе №3 имени&nbsp; Героя Советского Союза Василия Борисова.&nbsp; Особое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию, физкультуре, строевой, огневой, медицинской подготовке, хореографии, хоровому пению. Ребята участвуют в парадах, несут Вахту памяти, многие затем выбирают военные профессии.&nbsp;"В парке "Патриот" мы вместе с министерством обороны построили лагерь для патриотического воспитания. Там можно преодолевать полосу препятствий, стрелять, маршировать, изучать разные военные науки. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим в этот лагерь на 5-дневные сборы", - сказал Воробьев во время общения с ребятами.&nbsp;В России в субботу отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Пятого декабря является одним из Дней воинской славы России. Семьдесят девять лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.
https://ria.ru/20201205/godovschina-1587799196.html
https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html
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александровское, патриот, андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье), общество

Воробьев возложил цветы в годовщину начала контрнаступления под Москвой

17:00 05.12.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с кадетами из Лобни в субботу возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в честь 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, сообщает пресс-служба облправительства.
"Хочу вместе с ребятами низко поклониться всем нашим ветеранам. Мы не стали их сегодня беспокоить по понятной причине. Сегодня особенный день - день начала контрнаступления. Были очень тяжёлые, кровопролитные бои под Москвой, в них полегло огромное количество наших предков. 79 лет уже прошло, но ребята это изучают, знают. Спасибо всем нашим ветеранам и тем, кто занимается патриотическим воспитанием. Вечная память нашим героям!" - приводятся в сообщении слова Воробьева.
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Кадетский класс создан в лобненской школе №3 имени  Героя Советского Союза Василия Борисова.  Особое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию, физкультуре, строевой, огневой, медицинской подготовке, хореографии, хоровому пению. Ребята участвуют в парадах, несут Вахту памяти, многие затем выбирают военные профессии. 
"В парке "Патриот" мы вместе с министерством обороны построили лагерь для патриотического воспитания. Там можно преодолевать полосу препятствий, стрелять, маршировать, изучать разные военные науки. Когда вам исполнится 14 лет, мы вас пригласим в этот лагерь на 5-дневные сборы", - сказал Воробьев во время общения с ребятами. 
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В России в субботу отмечается День начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Пятого декабря является одним из Дней воинской славы России. Семьдесят девять лет назад, 5-6 декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление. Битва завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.
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