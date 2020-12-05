https://ria.ru/20201205/volontery-1587811222.html

Российские волонтеры отметят свой праздник онлайн-марафоном

Российские волонтеры отметят свой праздник онлайн-марафоном

В волонтерское движение по всей России вовлечены миллионы людей разных возрастов, отметил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко в поздравлении волонтеров в... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:39

2020-12-05T14:39

2020-12-05T14:40

дмитрий чернышенко

волонтеры

общество

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В волонтерское движение по всей России вовлечены миллионы людей разных возрастов, отметил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко в поздравлении волонтеров в Национальный день добровольца.Дмитрий Чернышенко отмечает, что пандемия коронавирусной инфекции, которая охватила в этом году весь мир, еще сильнее подчеркнула значимость волонтерской работы. По его словам, с каждым годом сферы деятельности волонтерских организаций расширяются, увеличивается число проектов с их участием.Также в преддверии Дня волонтера, который отмечается 5 декабря, стартовал марафон #МыВместе, который призван объединить в онлайн-формате добровольцев со всего мира. Трансляция марафона будет длиться 36 часов.Как отмечают организаторы, для участников марафона будут доступны кинопоказы, квизы, квесты, кулинарные и ток-шоу, концерты, а также выступления известных спикеров, обмен опытом, лекции, дискуссии и мастер-классы.Традиционно итогом мероприятия станет объявление победителей премии "Доброволец России – 2020", которая в этом году отмечает 10-летний юбилей. В 2020 году на конкурс было подано 53 219 инициатив. Грантовый фонд конкурса по инициативе главы государства в этом году увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, волонтеры, общество