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Российские волонтеры отметят свой праздник онлайн-марафоном
Российские волонтеры отметят свой праздник онлайн-марафоном
В волонтерское движение по всей России вовлечены миллионы людей разных возрастов, отметил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко в поздравлении волонтеров в... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:39
2020-12-05T14:40
дмитрий чернышенко
волонтеры
общество
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В волонтерское движение по всей России вовлечены миллионы людей разных возрастов, отметил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко в поздравлении волонтеров в Национальный день добровольца.Дмитрий Чернышенко отмечает, что пандемия коронавирусной инфекции, которая охватила в этом году весь мир, еще сильнее подчеркнула значимость волонтерской работы. По его словам, с каждым годом сферы деятельности волонтерских организаций расширяются, увеличивается число проектов с их участием.Также в преддверии Дня волонтера, который отмечается 5 декабря, стартовал марафон #МыВместе, который призван объединить в онлайн-формате добровольцев со всего мира. Трансляция марафона будет длиться 36 часов.Как отмечают организаторы, для участников марафона будут доступны кинопоказы, квизы, квесты, кулинарные и ток-шоу, концерты, а также выступления известных спикеров, обмен опытом, лекции, дискуссии и мастер-классы.Традиционно итогом мероприятия станет объявление победителей премии "Доброволец России – 2020", которая в этом году отмечает 10-летний юбилей. В 2020 году на конкурс было подано 53 219 инициатив. Грантовый фонд конкурса по инициативе главы государства в этом году увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.
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дмитрий чернышенко, волонтеры, общество

Российские волонтеры отметят свой праздник онлайн-марафоном

14:39 05.12.2020 (обновлено: 14:40 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВолонтёр Московского штаба акции #МыВместе в колл-центре в Москве
Волонтёр Московского штаба акции #МыВместе в колл-центре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В волонтерское движение по всей России вовлечены миллионы людей разных возрастов, отметил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко в поздравлении волонтеров в Национальный день добровольца.

"Добровольцы по зову сердца делают мир вокруг лучше, реализуют свои таланты и умения на благо тех, кто в этом по-настоящему нуждается", – говорится в поздравлении.

Дмитрий Чернышенко отмечает, что пандемия коронавирусной инфекции, которая охватила в этом году весь мир, еще сильнее подчеркнула значимость волонтерской работы. По его словам, с каждым годом сферы деятельности волонтерских организаций расширяются, увеличивается число проектов с их участием.

"Государство в свою очередь стремится оказывать развитию волонтерского движения всю необходимую поддержку", – говорит Чернышенко.

Также в преддверии Дня волонтера, который отмечается 5 декабря, стартовал марафон #МыВместе, который призван объединить в онлайн-формате добровольцев со всего мира. Трансляция марафона будет длиться 36 часов.
Как отмечают организаторы, для участников марафона будут доступны кинопоказы, квизы, квесты, кулинарные и ток-шоу, концерты, а также выступления известных спикеров, обмен опытом, лекции, дискуссии и мастер-классы.
Традиционно итогом мероприятия станет объявление победителей премии "Доброволец России – 2020", которая в этом году отмечает 10-летний юбилей. В 2020 году на конкурс было подано 53 219 инициатив. Грантовый фонд конкурса по инициативе главы государства в этом году увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.
 
Дмитрий ЧернышенкоВолонтерыОбщество
 
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