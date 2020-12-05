https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587785393.html
Волонтерство проявилось с новой силой в пандемию, считает Кузнецова
Волонтерство проявилось с новой силой в пандемию, считает Кузнецова
Волонтерское и добровольческое движение проявило себя с новой силой во время пандемии новой коронавирусной инфекции, считает уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T10:15
2020-12-05T10:15
2020-12-05T10:15
волонтерство в россии
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Волонтерское и добровольческое движение проявило себя с новой силой во время пандемии новой коронавирусной инфекции, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития отмечается 5 декабря."День добровольца – какие чудесные слова и какой чудесный повод, чтобы объединиться всем людям, которые, независимо от своей должности, профессиональных обязанностей, навыков, просто имеют одно чудесное качество - желание и возможность помогать друг другу. Особенно с новой силой эта возможность проявилась во время пандемии", - сказала она в видеообращении на онлайн-марафоне #МыВместе."Никто не звал эту пандемию, никто ее не планировал, но так получилось, что мы оказались к этому готовы. Потому что есть вы, есть люди, которые, несмотря ни на что, пришли на помощь", - сказала Кузнецова в видеообращении на онлайн-марафоне #МыВместе.Так, во многих регионах России добровольцы нашли возможность помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, добавила омбудсмен. При том, что за время пандемии было принято около 100 пакетов мер поддержки разным категориям населения, но именно волонтеры, по словам Кузнецовой, стали "рукой, которая смогла эту помощь передать людям".
https://ria.ru/20201204/smolensk_volontery-1587649136.html
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волонтерство в россии, анна кузнецова, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Волонтерское и добровольческое движение проявило себя с новой силой во время пандемии новой коронавирусной инфекции, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
.
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития отмечается 5 декабря.
"День добровольца – какие чудесные слова и какой чудесный повод, чтобы объединиться всем людям, которые, независимо от своей должности, профессиональных обязанностей, навыков, просто имеют одно чудесное качество - желание и возможность помогать друг другу. Особенно с новой силой эта возможность проявилась во время пандемии", - сказала она в видеообращении на онлайн-марафоне #МыВместе.
"Никто не звал эту пандемию, никто ее не планировал, но так получилось, что мы оказались к этому готовы. Потому что есть вы, есть люди, которые, несмотря ни на что, пришли на помощь", - сказала Кузнецова в видеообращении на онлайн-марафоне #МыВместе.
Так, во многих регионах России добровольцы нашли возможность помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, добавила омбудсмен. При том, что за время пандемии было принято около 100 пакетов мер поддержки разным категориям населения, но именно волонтеры, по словам Кузнецовой, стали "рукой, которая смогла эту помощь передать людям".