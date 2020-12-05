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Работа пунктов вакцинации от коронавируса в Москве. Прямая трансляция
Работа пунктов вакцинации от коронавируса в Москве. Прямая трансляция
В Москве началась вакцинация от коронавируса. На базе столичных поликлиник открыты 70 прививочных пунктов. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T10:00
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распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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В Москве началась вакцинация от коронавируса. На базе столичных поликлиник открыты 70 прививочных пунктов.Пока вакцина доступна только людям из основной группы риска. К ней относятся те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей – работники медицинских и образовательных учреждений (врачи, учителя, клинеры, администраторы), а также сотрудники городских социальных учреждений.Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Как проходит процедураПрививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут – наблюдение после прививки.Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Массовая вакцинация против коронавируса проходит в Москве
LIVE: Массовая вакцинация против коронавируса проходит в Москве
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Работа пунктов вакцинации от коронавируса в Москве. Прямая трансляция

10:00 05.12.2020 (обновлено: 10:12 05.12.2020)
 
Читать ria.ru в
В Москве началась вакцинация от коронавируса. На базе столичных поликлиник открыты 70 прививочных пунктов.
Пока вакцина доступна только людям из основной группы риска. К ней относятся те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей – работники медицинских и образовательных учреждений (врачи, учителя, клинеры, администраторы), а также сотрудники городских социальных учреждений.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Как проходит процедура
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут – наблюдение после прививки.
Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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