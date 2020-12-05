https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587777822.html

Работа пунктов вакцинации от коронавируса в Москве. Прямая трансляция

Работа пунктов вакцинации от коронавируса в Москве. Прямая трансляция

В Москве началась вакцинация от коронавируса. На базе столичных поликлиник открыты 70 прививочных пунктов. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:00

2020-12-05T10:00

2020-12-05T10:12

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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В Москве началась вакцинация от коронавируса. На базе столичных поликлиник открыты 70 прививочных пунктов.Пока вакцина доступна только людям из основной группы риска. К ней относятся те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей – работники медицинских и образовательных учреждений (врачи, учителя, клинеры, администраторы), а также сотрудники городских социальных учреждений.Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Как проходит процедураПрививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут – наблюдение после прививки.Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Массовая вакцинация против коронавируса проходит в Москве LIVE: Массовая вакцинация против коронавируса проходит в Москве 2020-12-05T10:00 true PT50M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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