https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587775737.html

Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве

Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве

В вакцинации от коронавируса, которая стартует в субботу в Москве, откажут жителям, болеющим ОРЗ, недавно поставившим другую вакцину и лицам старше 60 лет,... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T06:23

2020-12-05T06:23

2020-12-05T07:17

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В вакцинации от коронавируса, которая стартует в субботу в Москве, откажут жителям, болеющим ОРЗ, недавно поставившим другую вакцину и лицам старше 60 лет, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.В восемь утра 5 декабря откроются 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках в Москве. Прививать желающих будут препаратом "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.Как отметила врач, отказывать при упомянутых противопоказаниях будут даже тем, кто входит в группу на первоочередное вакцинирование - медработникам, сотрудникам социальных служб и педагогам.По ее словам, если человек недавно поставил вакцину от другой инфекции, то ему нужно выждать две—четыре недели, и лишь потом прийти и привиться.Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, отказывать в прививке также будут беременным и кормящим женщинам.Шиндряева пояснила, что речь идет о стандартных рекомендациях к применению иммунобиологических препаратов. Президент России Владимир Путин в четверг поручил начать со следующей недели масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. С 4 декабря в столице открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что за первые пять часов регистрации на прививку от коронавируса записались пять тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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