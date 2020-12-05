Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:23 05.12.2020 (обновлено: 07:17 05.12.2020)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину от COVID-19
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В вакцинации от коронавируса, которая стартует в субботу в Москве, откажут жителям, болеющим ОРЗ, недавно поставившим другую вакцину и лицам старше 60 лет, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.
В восемь утра 5 декабря откроются 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках в Москве. Прививать желающих будут препаратом "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.
"Перед вакцинацией доктор осматривает пациента. Те же самые требования, как и к введению других иммунобиологических препаратов, других вакцин. На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания. Мы предложим данному человеку сначала выздороветь, а потом к нам прийти", - рассказала Шиндряева.
Как отметила врач, отказывать при упомянутых противопоказаниях будут даже тем, кто входит в группу на первоочередное вакцинирование - медработникам, сотрудникам социальных служб и педагогам.
По ее словам, если человек недавно поставил вакцину от другой инфекции, то ему нужно выждать две—четыре недели, и лишь потом прийти и привиться.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы смотрим на производителя, какие рекомендации он указал на вакцине. Сейчас по показаниям тем, которые нам диктует инструкция по применению данного препарата, - эта вакцина может вводиться гражданам от 18 до 60 лет, поэтому мы действуем строго по той инструкции, которая есть. Если будут расширенные показания и будет изменен возрастной промежуток, и это будут более младшие или старшие лица - мы будем только рады принять всей семьей", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, рекомендуется ли прививаться всей семьей.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, отказывать в прививке также будут беременным и кормящим женщинам.
Шиндряева пояснила, что речь идет о стандартных рекомендациях к применению иммунобиологических препаратов.
Президент России Владимир Путин в четверг поручил начать со следующей недели масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. С 4 декабря в столице открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что за первые пять часов регистрации на прививку от коронавируса записались пять тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.