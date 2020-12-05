https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587769643.html

В Москве стартует вакцинация первоочередников от коронавируса

В Москве стартует вакцинация первоочередников от коронавируса

Вакцинация первоочередников от коронавируса начинается в Москве, на нее уже записались порядка пяти тысяч человек. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T00:33

2020-12-05T00:33

2020-12-05T04:15

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вакцинация первоочередников от коронавируса начинается в Москве, на нее уже записались порядка пяти тысяч человек.В среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить со следующей недели к масштабной вакцинации россиян от коронавируса. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале электронной записи на вакцинацию.Кто может привитьсяНа данный момент вакцинация от коронавируса доступна только людям из основной группы риска. К ней относятся те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме работников медицинских и образовательных учреждений, вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений.Как отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, право на вакцинацию имеют не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений – те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и в конечном счете вакцина станет доступна для всех жителей столицы.Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Где можно привитьсяПо словам Собянина, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись доступна на две недели вперед. Как сообщила Ракова, до конца года откроются 170 центров вакцинации от коронавируса.Как привитьсяПрививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой: паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.Перед вакцинациейКак сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева, для вакцинации никакой специальной подготовки не требуется, ограничений по питанию тоже нет. Шиндряева отметила, что здоровый сон – семь—восемь часов – это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Врач не будет задавать вопросы, как вы спали и все ли у вас хорошо, оценивается только физическое состояние, то есть нормальная температура и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/vaktsiny-1587745146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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